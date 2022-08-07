كيف لتسريحة شعرك المفضلة أن تكشف عن حياتك العاطفية؟

لدى كل امرأة تسريحة شعر مفضلة تحب اعتمادها في الكثير من الأوقات والمناسبات.

وقد يرتبط هذا بأسباب مختلفة منها الذوق الخاص وشكل الوجه وطول الشعر، لكن هذا الخيار يكشف أيضاً بعض الأسرار التي تتعلق بالحياة العاطفية.

اختبار مُدهش يكشف شخصيتك من شكل أنفك

تسريحة ذيل الحصان

ما زالت الطفلة تعيش في داخلك وتدفعك إلى التصرف أحياناً بطريقة عفوية غير مدروسة.

كما أنك متقلبة المزاج وغير منظمة في معظم الأوقات. وهو ما قد ينعكس عدم استقرار على علاقتك العاطفية.

الغرة

إذا كنت لا تتخلّين أبداً عن الغرّة في كل تسريحة شعر تعتمدينها، فهذا يعني أنّك لست من النساء اللواتي يصمتن عندما يشعرن بالانزعاج.

فأنت صريحة حتى النهاية وهو ما قد لا يروق لشريكك أحياناً. إذاً الأفضل أن تحرصي على مراعاة مشاعره بين الحين والآخر وأن تكشفي الحقائق من دون تجريح.

تسريحة الضفيرة

يعني تفضيلك للضفيرة أنّك مبدعة ولا تحبين الأجواء المملة. ولهذا تحاولين دائماً أن تضيفي لمسة من التغيير على حياتك العاطفية.

وهكذا تقومين بكل ما من شأنه أن يمنح شريكك السعادة. وهو يقدر ذلك وإن كان لا يعبر بطريقة واضحة وصريحة.

تسريحة شعر سريعة

إذا كنت تعتمدين غالباً تسريحة الشعر غير المدروسة أو غير المصففة بعناية، فهذا يكشف أنّك تحبين أن يعبر شريكك دائماً عن تعلقه به وحبه لك.

إلا أن إلحاحك قد يزعجه أحياناً وقد يربكه ويمنعه من التفكير بمصير حياتكما بالشكل الصحيح. إذاً عليك تحقيق التوازن بين عقلك وعاطفتك.

الشينيون الأنيق

إذا كان الشينيون الأنيق هو المفضل لديك، فأنت دقيقة وتهتمين بالتفاصيل التي ترتبط بعلاقتك بشريكك وبحياتكما المشتركة.

كما أنّك جدية وملتزمة وتقومين بمهماتك الأسرية بأفضل طريقة. ولهذا تعيشين وشريك حياتك سعادة تثير فضول وغيرة الكثيرين.

تسريحات شعر مختلفة

قد لا تفضّلين تسريحة شعر محدّدة. وهو ما يعني أنّك تشعرين غالباً بالقلق في حياتك العاطفية وتحاولين دائماً التأكد مما إذا كان شريكك يحبك أم لا.

ولهذا تطرحين عليه الكثير من الأسئلة وتُخضعينه للكثير من الاختبارات. لكن اعلمي أنّ هذا قد يزعجه ويشعره بأنه يعيش داخل سجن. فدعيه يتنفس تماماً مثل خصلاتك عندما تعتمدين تسريحة شعر مختلفة بين الحين والآخر. -(وكالات)