“كيف ممكن تبلش نهاية جديدة؟”.. آخر حلقات الموسم الأول من “حل وسط” – فيديو

‎عمان – الغد – في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج “حل وسط” تعرض مقدمة البرنامج ومُعدته الزميلة بسنت زيدان، سؤال: كيف تبلش نهاية جديدة؟.

ومع ختام هذا الموسم، تركز الزميلة زيدان في حلقته الأخيرة على كيفية اتخاذ قرار وضع النهاية، لتكون منطلقا لبداية جديدة، عبر مواجهة التحديات وتجاوز العقبات.

‎وتتطرق الحلقة للحديث عن إقرار مشروع التربية الإعلامية، التي يؤمل بدورها أن تحدث تغييرا كاملا في القطاع التعليمي والتدريبي بالنسبة لطلاب المدارس، للمساعدة في بناء جيل واع ومدرك للظروف المحيطة، يقبل الآخر، ويحترم مبدأ تعدد وجهات النظر.

وتختم زيدان الحلقة الأخيرة، بعرض سلسلة حلقات البرنامج خلال الموسم الأول. وتطلب مشاركة المتابعين في تحديد أكتر حلقة نالت اعجابهم وتفاعلهم من خلال منصات الغد الإلكترونية.

‎يأتي البرنامج ضمن مبادرة أطلقتها “الغد” بفتح منصاتها لدعم الشباب وإبراز مواهبهم، في شهر آب الماضي. وعرض “حل وسط” كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً.