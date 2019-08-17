كيف نتأثر بالاستخدام “المفرط” لمنصات التواصل؟

عمان- غالبا ما يبحث المستخدمون، وبالذات اليافعين منهم، عن القبول الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويربطون صورتهم وتقديرهم للذات بعدد الإعجابات التي تحققها صورهم وبعدد المتابعين على صفحاتهم في تلك المواقع.

كأولياء أمور، من الضروري الحرص على أن يرى اليافعون أنفسهم أشخاصا يتمتعون بالجمال والذكاء، وأنهم مقبولون ومحبوبون بصرف النظر عن قبول الآخرين لهم في العالم الافتراضي.

إذا لم نحرص على ذلك، فإن المستقبل سيكون مليئا بالبالغين الذين يعانون من مشاكل سلوكية وشخصية متعلقة بقبول الآخرين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك من الضروري أن نكون أكثر حذرا وألا نكون سجناء لهذه المنصات الافتراضية طوال اليوم.

التنقل بين الواقع والتطبيقات المختلفة قد يكون ممتعا لفترة قصيرة من الزمن، ويقتصر استخدامها فقط عند انتهائنا من القيام بمسؤولياتنا أو بفترات الاستراحة؛ حيث إن الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي هو بالتأكيد غير مقبول بالعالم الحقيقي.

إحصائيات لوسائل التواصل الاجتماعي

الحضور الفعال على مواقع التواصل الاجتماعي هو الانطباع الأولي لنا، فالأشخاص الآخرون يقابلوننا في العالم الافتراضي قبل العالم الحقيقي، وبالتالي علينا العمل على تطوير صورتنا الشخصية في الأذهان، بالإضافة إلى المحافظة على هذه الصورة من خلال كل منشور لنا والتعامل المتكرر معهم.

نقدم الآن بعض المعطيات المثيرة للاهتمام من أحدث تقرير لموقع “Crowd Analyzer” حول مواقع التواصل الاجتماعي. نلاحظ أنه في البلدان الثلاثة التي شملها البحث، وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، كان أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الذكور.

رغم ذلك، كانت نسبة الإناث أعلى من الذكور في استخدام تطبيق “سناب تشات”. أغلب مستخدمي مواقع التواصل في السعودية ومصر يفضلون أن يكتبوا منشوراتهم باللغة العربية، بينما المستخدمون في دولة الإمارات يفضلون كتابة منشوراتهم باللغة الإنجليزية.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

من بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة مثل “يوتيوب” و”انستغرام” و”لينكدان” و”تويتر” و”بينترست” و”سناب تشات” و”واتساب”، يمتلك موقع “فيسبوك” أكبر عدد من المستخدمين النشطين في الأردن وفي العالم. ووفقا لإحصائيات “StatCounter Global Stats” للأردن (من حزيران (يونيو) 2018 إلى حزيران (يونيو) 2019):

– 88 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يستخدمون “فيسبوك”.

– حوالي 9 % يستخدمون “يوتيوب”.

– أقل 0.7 % يستخدمون “بينترست”.

– 1 % يستخدمون “تويتر”.

– أقل من 0.1 % يستخدمون “انستغرام”.

“انستغرام”

– السعودية من أنشط البلدان في المنطقة استخداما لتطبيق “انستغرام”. أغلب المستخدمين يفضلون كتابة منشوراتهم باللغة العربية. أكثر المواضيع نشرا تتضمن الأخبار ورحلات السفر.

– الإمارات: التسوق والأزياء والطعام هي المواضيع الأكثر متابعة وانتشارا على “انستغرام”.

– مصر: أهم المواضيع بالنسبة للمصريين على “انستغرام” هي التسوق الالكتروني ثم الموسيقى.

“فيسبوك”

– السعودية: يوجد 15 مليون مستخدم سعودي نشط على منصة “فيسبوك”، والغالبية العظمى منهم مهتمون بنشر مواضيع تتعلق بالسفر والتسوق والموضة.

– الإمارات: ما نسبته 85 % من مستخدمي “فيسبوك” الإمارتيين يستخدمونه باللغة الإنجليزية.

– مصر: يشكل المصريون قاعدة هائلة من المستخدمين التي يزيد عددها على 39 مليون مستخدم.

“تويتر”

– السعودية: لديها أعلى نسبة من المستخدمين على “تويتر” مقارنة بالإمارات ومصر. يعد جيل الألفية (الأشخاص الذين ولدوا بعد 1980) الغالبية العُظمى من المستخدمين.

– الإمارات: الغالبية العُظمى من مستخدمي “تويتر” في الإمارات مهتمون بالألعاب الإلكترونية والموسيقى.

– مصر: مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، نسبة قليلة من المصريين نشيطون على “تويتر” وموضوعهم المفضل هو الألعاب الإلكترونية.

“لينكد إن”

– السعودية: مستخدمو هذا الموقع هم من الطبقة الإدارية الوسطى والعليا.

– الإمارات: تمتلك أعلى عدد من مستخدمي هذه المنصة مقارنة بمصر والسعودية؛ وهو شيء غير مفاجئ، علما بأن الإمارات هي المركز الرئيسي للأعمال في المنطقة.

– مصر: تمتلك مصر والسعودية نفس عدد مستخدمي هذه المنصة.

“سناب تشات”

السعودية: المستخدمون السعوديون نشيطون جدا على هذه المنصة.

– الإمارات: جيل الألفية هم الغالبية العظمى لمستخدمي المنصة.

– مصر: لا يحب المصريون استخدام “سناب تشات” كثيرا، على الأقل ليس كالسعوديين. يميل جيل الألفية ليكون الأكثر استخداما لهذه المنصة في مصر.

غدير حبش

خبيرة في التسويق والتدريب الإداري

مجلة “نكهات عائلية”