كيف نجح خابي لام على تيك توك دون كلمة؟ – (فيديو)

أصبح خابي لام نجم تيك توك، السنغالي المولد، الأكثر متابعة في العالم، دون أن ينبس ببنت شفة، ويتابعه أكثر من 151 مليون متابع.

لكن كيف صعد إلى الشهرة بهذه السرعة، وما رأي جمهوره في السنغال؟

استطاع الممثل السنغالي الكوميدي، مؤثر منصة تيك توك، خابي لام، وصاحب أكبر متعدد متابعين على المنصة الحصول على الجنسية الإيطالية.

ووفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، يعيش لام، البالغ من 22 عامًا، في إيطاليا منذ أن كان عمره عامًا واحدًا؟

وقال في خلال حفل أقيم في مدينة شيفاسو في إقليم بيدمونت الشمالي حيث يقطن: “كنت أشعر دائما في قرارة نفسي أنني إيطالي”.

وارتفع عدد متابعين خابي لام، على تطبيق تيك توك، الخاص بمشاركة المقاطع المصورة الصغيرة بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم.

وأخطرت وزارة الداخلية الإيطالية المؤثر خابي لام بخبر الموافقة على حصوله على جنسيته الجديدة.

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وكشف لام، المعروف بلقب “ملك التيك توك”، والذي احتفظ بجواز سفره السنغالي، للصحفيين أنه “يشعر بالفخر الشديد بالجنسية، وبمسؤولية كبيرة عن القسم الذي أداه أمام القاضي”.

وقد انضمّ لام إلى التطبيق في العام 2020 وكان له بصمته على تيك توك وحصد شهرةً من خلال مقاطع الفيديو الصامتة التي ينشرها والتي يسخر من خلالها من الحيل الغريبة والسخيفة التي يلجأ إليها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.