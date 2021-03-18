كيف نحصل على حديقة صحية خالية من الآفات والحشائش الضارة؟

عمان- فيما نجد أنفسنا في بعض الأوقات عالقين بين فصلي الشتاء والربيع، نبدأ بالحلم برائحة الأزهار وبألوانها الحيوية التي تزين منازلنا وحدائقنا.

أتذكر مراقبة جدتي وجدي وهما يعملان بجد ويكدحان لساعات في الحديقة. تعلمت منذ صغري أن الحفاظ على حديقة صحية وخالية من الآفات والحشائش الضارة، التي تشكل تهديدًا مستمرًا على جمال الورد وصحة الثمر، يتطلب جهدًا كبيرًا، ينطبق الأمر ذاته للحفاظ على صحتنا.

فالجسم كالحديقة يحتاج للكثير من الوقت والجهد. يتطلب الأمر التخطيط الهادف لإبقاء الحشائش الضارة بعيدًا عنه من خلال إزالة الأطعمة غير الصحية عند بعضنا المتكدسة من مطابخنا ومكاتبنا ومركباتنا.

هل سبق وأن لاحظتم أن هذه عملية مستمرة ولا تتم مرة واحدة فقط؟ فتماما مثل الحشائش الضارة التي تظهر كل بضعة أسابيع، تظهر الأطعمة غير الصحية أيضًا في حياتنا، وعلينا التخلص منها لكي لا تقضي على تقدمنا باتجاه النظام الغذائي الصحي. بالفعل، فإن أجسامنا كالحدائق التي أنعم علينا الله بها علينا، ومن مسؤوليتنا أن نعتني بها ونحميها من الآفات التي تسبب الخراب والدمار لأجهزة الجسم.

قبل سنوات عدة، رن أحد الجيران جرس منزلي ليعلمني عن “الحشائش الجميلة” التي كانت منتشرة في الحديقة. كانت هذه الحشائش جميلة جدًا لدرجة أنني ظننتها ورودًا وأزهارًا، إلا أن تلك الحشائش كانت في الحقيقة تسبب الضرر للأزهار في الحديقة دون علمي بذلك! لقد علمني هذا درسين مهمين وهما:

أننا أحيانًا لا نستطيع تحديد الأطعمة السيئة الموجودة داخل منازلنا، ففي بعض الأحيان تكون الأطعمة التي تبدو غير ضارة هي الأطعمة التي تسبب لنا الضرر. على سبيل المثال، الخبز الأبيض أو الأرز الأبيض الذي طالما أكلناه ونحن صغار. فهذه الأطعمة مصنعة ويتم إزالة الألياف كافة منها. لكننا ومع هذا أصبحنا نحبها وننظر لها على أنها أفضل الأطعمة، بالرغم من أنها تسبب الأذى لأجسامنا من خلال رفعها مستويات السكر في الدم تمامًا كما تفعله الحلويات، فهذه الأطعمة كالحشائش الضارة في حدائقنا الجميلة.

أن يقوم أحد الجيران برن الجرس وتنبيهنا من هذه الحشائش هو فعل يتطلب الشجاعة، ويتطلب أيضًا الصبر للاستماع لما يقوله الجار حيال هذه الحشائش التي كنا نظن أنها ورود جميلة! ينطبق الأمر ذاته عندما ينصحنا أحد الأشخاص الأقرباء منا أنه علينا التصرف حيال هذه الحشائش قبل أن تسبب لنا مشكلة أكبر. فتكون أول ردة فعل لنا دفاعية فنرى أن عليهم ألا يتدخلوا فيما لا يعنيهم وأن يبقوا اهتمامهم في حديقتهم! لكن في حال أردنا تحسين أنفسنا بالفعل فلن يضيرنا حقا لو نظرنا إلى حديقتنا، فنحن سنكتشف أن التخلص من بعض هذه الحشائش هو في الحقيقة لمنفعتنا. سنكتشف أيضًا أن هذا الأمر ليس مستحيلًا كما يبدو عليه؛ فالأمر يرتبط برغبتنا في القيام بذلك.

لنكف عن تجاهل هذه الحشائش الضارة!

المشكلة المترتبة على تجاهل الحشائش وتركها تنمو هي أنها في النهاية ستتسبب بالقضاء على الورود المحيطة بها. ينطبق الشيء ذاته أيضًا على أجسامنا. فكلما تأخرنا أكثر في تخلصنا من الأشياء غير الصحية التي تسهم في مشكلتنا، زاد تعقيد هذه المشاكل التي تلتف حولنا تماما كالحشائش التي تنمو أكثر وأكثر لتلتف حول النباتات الأخرى لتخنقها ببطء.

وهذا ما يفعله بنا النظام الغذائي غير الصحي، فهو يخنقنا مثل تلك الحشائش لدرجة نصبح نعاني جسديًا ونفسيًا، فهو لا يترك لنا مجالًا للتنفس. ينتهي بنا الأمر في عزل أنفسنا اجتماعيًا، وذلك لأننا لا نمتلك الطاقة أو الرغبة للتواجد حول الآخرين. فيسوء وضعنا تدريجيًا ونصبح كمن يحفروا لأنفسهم قبرا داخل حديقته. هذا الشهر، أتحدى كل الأشخاص متبعي الحمية أن يخرجوا من القبر الذي حفروه لأنفسهم. دعونا نتخلص من الحشائش ونبدأ في الاستمتاع بأسلوب حياة صحي وحيوي في حدائقنا التي أنعم الله علينا بها!

الألياف: سماد الحديقة

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة سيضمن لنا الحصول على كمية الألياف اللازمة التي يحتاجها الجسد لكي يعمل بأفضل شكل. تسهم الألياف أيضًا في شعورنا بالشبع والاكتفاء لساعات، ما يساعدنا على تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية الفارغة. فالألياف هي فعلًا المفتاح للسيطرة على الوزن والمدخل لاتباع نظام غذائي صحي. دعونا نتعلم أن نحب الأطعمة الغنية بالألياف وأن نبدأ في إدخالها في نظامنا الغذائي في جميع الوجبات، وذلك إذا أردنا جعل تجربة اتباعنا للحميات أقل يأسًا.

سونيا سلفيتي

مجلة “نكهات عائلية”