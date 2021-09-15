كيف نساعد أبناءنا في التعبير عن مشاعرهم؟

عمان- بعد دراسة العديد من سلوكيات الأطفال تبين للأخصائيين، أن من بين الأسباب التي تدفع الطفل للتصرف بهذا الشكل هو: مشاعرهم، وكبت هذه المشاعر، وعدم المعرفة بكيفية التعبير عن هذه المشاعر.

فعلى سبيل المثال عندما يكذب الطفل على والديه، فقد يكون السبب وراء هذا السلوك هو الخوف من ردة فعل والديه على ما قام به، فبالتالي الكذب هو المنفذ الوحيد للطفل لكي يخفي عن والديه ما قام به. بالإضافة لذلك قام بإخفاء شعوره بالخوف، وذلك ينطبق على العديد من التصرفات العدائية للأطفال، التي تم تفسيرها بعدم مقدرة الطفل على التعبير عن مشاعره.

بعض النصائح نقدمها في كيفية تعليم الطفل التعبير عن مشاعره:

1 – ساعد طفلك على فهم مشاعر الآخرين، فمن المؤكد أنه يحدث مواقف معينة أمامنا نحن وأطفالنا منها الإيجابي والسلبي، وهنا يكمن دور الأب والأم، وذلك من خلال الحوار مع أبنائنا، فيما شاهدناه ووصف مشاعر الأشخاص الذين تعرضوا لذلك الموقف.

ثم نسألهم، لو حدث معهم نفس ذلك السلوك، بماذا سيشعرون؟ ونتركهم يعبرون عن مشاعرهم.

(إن تشجيع طفلك على وضع نفسه مكان الآخرين يعلمه كيف يتعاطف معهم، وهي مهارة مهمة للحفاظ على علاقات إيجابية مع الآخرين).

2 – إظهار الاهتمام والتقدير لمشاعر الأطفال أثناء التحدث عنها، ووصفهم لمشاعرهم، فعلى سبيل المثال: عندما يبكي أبناؤنا لا يجوز إسكاتهم!! فهم يعبرون عما بداخلهم عن طريق البكاء، بل علينا أن نتحاور معهم وننصت لهم باهتمام، حتى نفهم منهم سبب بكائهم، مع مساعدتهم باستخدام بعض المصطلحات التي تعبر عن مشاعرهم.

3 – كما نستطيع أن نعلم أبناءنا التعبير عن مشاعرهم إما بالكلام أو بالرسم أو بالكتابة مع مراعاة المرحلة العمرية لأبنائنا، والفروق الفردية بينهم.

ولنتذكر دائما أن المشاعر هي التي تصنع الإنسان.

ما الفائدة المرجوة من تعليم أبنائنا التعبير عن مشاعرهم؟

1 – جميع ما ذكر من طرق تساعد أبناءنا على التمتع بصحة نفسية وسلام داخلي، فالصحة النفسية ليست أمرا ثانويا، بل لها عظيم الأثر في مستقبله.

2 – يساعدهم على كيفية التعامل مع مشاعرهم بطرق صحيحة، حيث يصبحون أكثر قدرة على التعاطف مع الآخرين.

3 – سيتحسن أداؤهم في الدراسة بشكل ملحوظ.

4 – سيصبحون أكثر ثقة بأنفسهم وبقدراتهم.

لذلك من غير المستحب أن يكبت الطفل مشاعره، ولنحذر نحن كآباء وأمهات من منع أبنائنا من التعبير عن مشاعرهم كالبكاء، وتبرير ذلك بأنه يقلل من قيمتهم أمام الآخرين، فبهذا التصرف نكون قد منعنا أطفالنا من فرصة التعبير عن مشاعرهم، وأن مشاعرهم لا تستحق الاهتمام، وبالتالي لا يوجد تقدير لشخصهم، وهذا يؤثر على نفسيتهم سلبا، وبالتالي سيؤثر على سلوكياتهم.

ضحى محمود خليلة

مرشدة تربوية