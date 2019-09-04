كيف نستفيد من تجربة الاحتراف في “البوند سليغا”؟

تيسير العميري

عمان – لعل الزيارة التي قام بها وفد من الاعلاميين الرياضيين من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة من رابطة الدوري الألماني “البوند سليغا” وبالتنسيق مع بي إن سبورتس الى ألمانيا، خلال الفترة الممتدة من 29 آب (أغسطس) الماضي وحتى 2 أيلول (سبتمبر) الحالي، أثمرت عن نتائج إيجابية كثيرة، مكنت المشاركين والمستضيفين من الالتقاء على نحو جيد، وزيادة معرفة كل طرف بثقافة الآخر.

ومن المؤكد أن “التجربة الألمانية” على صعيد كرة القدم، أثرت وأثّرت كثيرا بالمشاركين، الذي تعايشوا على مدار خمسة أيام مع مشروع إحتراف جسدته “البوند سليغا” منذ تأسيس رابطة الدوري في العام 1963، وشاهدوا كيف أن كرة القدم في أوروبا عموما وألمانيا خصوصا، أصبحت صناعة وتجارة وتسويق وإستثمار، وليس لعب كرة القدم بشكل إحترافي فقط.

وفي شرحه خلال ورشة عمل “البوند سليغا” في “اليانز ارينا”، قدم هيننغ برنكمان مدير المبيعات في أوروبا وأفريقيا وحقوق التسويق في البوند سليغا، شرحا حول استراتيجية رابطة الدوري الالماني، والتي أثمرت عن زيادة متعة كرة القدم وإرتفاعا ملحوظا في عدد المتفرجين، وزيادة في عدد الاهداف المسجلة في المباريات، وفوق ذلك كله تأسيس قاعدة صلبة من الناشئين والشباب في الاكاديميات الخاصة بالأندية، فأصبح العالم كله يشاهد مباريات الدوري الالماني… لقد نجح الاستثمار في اللاعبين الصغار والشباب رغم حجم الانفاق المالي الكبير.

سر نجاح الألمان في عالم كرة القدم على صعيدي الأندية والمنتخبات يكمن في التخطيط.. أنهم يضعون الاستراتيجية قبل البدء في تنفيذ العمل.. ببساطة أنهم يضعون العربة خلف الحصان وليس أمامه.

نجحت “البوند سليغا” في وضع الدوري الألماني في طريقه الصحيح.. صحيح أن إهتمام الجمهور في منطقتي الشريق الأوسط وشمال أفريقيا بالدوريات الانجليزي والاسباني والايطالي ربما أكثر من الدوريين الألماني والفرنسي، الا أن إحترام الجماهير لمكانة المنتخب الألماني العالمية، تجعل من الممكن البناء على “سمعة المانشافات” والشعبية الكبيرة للأندية الألمانية الكبيرة مثل بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأينتراخت فرنكفورت، وبالتالي إيصال الدوري الألماني لأكبر قدر من المشجعين في مختلف دول العالم.

في ملعب “اليانزا ارينا” في ميونيخ وملعب “كومرتسبانك أرينا” في فرانكفورت، عايش الاعلاميون مشاهد لا تنسى من حيث تفاعل الجمهور الألماني “فاكهة المباريات” مع مباريات الدوري، فلا يكاد المشاهد يلحظ مقعدا فارغا في المدرجات، رغم أن البطولة لم تقم سوى ثلاث جولات حتى الآن، ومع ذلك يحرص المشجعون من مختلف الاعمار وشرائح المجتمع على الحضور، في ظل أجواء عائلية وتشجيع رائع حتى قبل أن تبدأ المباراة، بل كان من الممتع رؤية المشجعين وهم يحتفلون بالاهداف التي تسجلها فرقهم، وفي ذات الوقت كيف كان مشجعو الفريق الآخر يشجعون فريقهم رغم خسارته، دون أن تظهر مظاهر شغب او احتجاج مبالغ فيه على قرارات الحكام.

عاشت “الغد” بمشاركة الزميلين تيسير العميري وخالد الخطاطبة، تجربة فريدة وتعايشت مع فكر إحترافي طبقته “البوند سليغا”، لتصبح مباريات الدوري الألماني مجالا للمتعة الكروية للمشاهدين في الملعب او مئات الملايين عبر التلفزيون… يبقى السؤال كيف نستفيد في بلداننا من مثل هذه التجارب الاحترافية الكبيرة؟.