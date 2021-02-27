كيف نسرّع عملية التمثيل الغذائي؟

عمان-الغد– كشف خبراء التغذية الأمريكيون، الطرق الفعالة التي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

ويشير موقع Health، إلى أن الدكتورة أليسا رامسي، أخصائية التغذية، تنصح بممارسة تمارين رياضية مكثفة مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، وكذلك إضافة مواد غذائية غنية بالبروتينات إلى النظام الغذائي: اللحوم والبيض والأسماك والبقول والزبادي.

فقد أظهرت نتائج الدراسات العلمية، أن الجسم يحصل بسهولة على السعرات الحرارية من البروتينات مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، وهذا بالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى أن البروتينات تخلق شعورا بالشبع لفترة طويلة.

ومن جانبها تؤكد الدكتورة كاسي بيورك، على أن الامتناع نهائيا عن تناول الطعام قبل النوم أمر غير صحيح. وتقول “إن تناول وجبة خفيفة قبل النوم، يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ما يسمح للبنكرياس بإفراز هرمون الغلوكاغون Glucagon، الذي يساهم في حرق الدهون”.

وتنصح بيورك، بعدم احتساب السعرات الحرارية، وتقول “يعتقد الناس عادة أن تحديد السعرات الحرارية، يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

بيد ان هذا غير صحيح. لأن السعرة، هي طاقة تغذي الجسم وتساعد عملية التمثيل الغذائي. فإذا تناولنا كمية طعام قليلة، فسوف نشعر بالتعب والجوع.

وإذا تناولنا مواد غذائية بروتينية وغير دسمة مثل السمك أو اللحم، أو غنية بالدهون المفيدة مثل أفوكادو وزيت الزيتون وزيت اللوز، مع كمية جيدة من الفواكه والخضروات، فإنها ستوفر لنا سعرات حرارية عالية الجودة، ما سيساعد عملية التمثيل الغذائي على العمل بصورة مثالية وحرق السعرات الحرارية وليس تخزينها”.

ويتفق خبراء التغذية، على ضرورة الحركة والحصول على قسط كاف من النوم والراحة. لأن قلة الراحة “كارثية للجسم”، بحسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.