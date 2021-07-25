كيف نعظم الاستفادة من المساعدات؟

سماح بيبرس

عمان- بعد الزيارة الملكية لواشنطن يطرح خبراء اقتصاديون، استطلعت الغد آراءهم، سبلا لتعظيم الاستفادة من المساعدات الموجهة للمملكة.

وطالب الخبراء الحكومة بضرورة الاستفادة من خبرات صندوق النقد والبنك الدوليين، والعمل معهما على تصميم برنامج وطني لمواجهة الأزمة الاقتصاديّة.

وأكدوا على أهمية تحديد أولويات الحكومة بشكل واضح، وذلك لتعظيم الاستفادة من المساعدات المقدّمة من كليهما، والبناء على ما أسسه جلالة الملك عبدالله خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركيّة.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك قد التقى على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة كلا من رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وتناول اللقاءان جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا من تبعات جائحة كورونا، كما جرى بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.

ووفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة فإنّ هناك خبرات كبيرة لدى صندوق النقد والبنك الدوليين التي من الممكن الاستفادة منها، خصوصاً أنّها خبرات مبنيّة على تجارب عالميّة تفوق الخبرات المحليّة.

وطالب بأن يتم عمل عصف ذهني للخروج بأولويات وحلول للأزمة الاقتصاديّة، كما اكد على ضرورة إعداد برنامج وطني تحت نصح وإرشاد الصندوق والبنك، على ألا يكون هناك تدخل مباشر منهما بحيث لا يفقد هذا البرنامج زخمه الوطني.

وأكد ضرورة التركيز على تعظيم الاستفادة من المساعدات المقدّمّة سواء كان ذلك من خلال تعزيز الاحتياطي ودعم الاستقرار المالي والنقدي، أو من خلال عمل مشاريع تنمويّة تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، مضيفاً أنّ التزام الاردن ببرامج الصندوق والبنك، من شأنه أن يؤدّي إلى ارتياح المجتمع الدولي المانح ما يعني الموافقة على تقديم مساعدات.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار إلى انّ زيارة الملك للولايات المتحدة ساهمت في تعزيز الموقف الأردني إقليميّاً ودوليّاً، سياسيا واقتصاديّاً.

وأكد على انّ نظرة المجتمع الدولي للأردن ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين بعد هذه الزيارة اختلفت، وسيتم التعامل مع الأردن اليوم بطريقة مختلفة ما يعني ضرورة التحضير الجيّد من قبل الحكومة للبناء على ما قام به جلالة الملك.

وقال ” لا بدّ ان يتم التركيز على عدّة ملفات من بينها تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار جائحة كورونا، وخصوصا في جانب المطاعيم لغير الأردنيين الذي يقدّر عددهم بحوالي 3 ملايين شخص”.

كما دعا إلى التركيز على قطاعات مهمذة ومفصليّة في الاقتصاد الأردني، من بينها قطاع المياه حيث هناك مشروع تحلية مياه البحر الاحمر والذي يترتب عليه تكاليف عالية جدا على الحكومة وعلى المواطن في حال تمّ تنفيذه إذ ستكون تكاليف المياه مرتفعة ولا يستطيع المواطن تحمّلها، وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم مثل هذا المشروع.

وأضاف أن “القطاعات قطاع الطاقة الذي ما يزال يعاني من سوء إدارة، وهو قطاع مهم في دعم الصناعات ولا قطاعات المختلفة”.

كما أشار إلى ضرورة إيلاء اهتمام لقطاع النقل الذي من شأنه أن يوفر على المواطن تكاليف كبيرة، ويضمن وصوله إلى أماكن عمله في الوقت المناسب وبأقل الكلف.

وأكد ضرورة الانتباه إلى جانب دعم الخزينة المباشر سواء من خلال المنح أو من خلال القروض الميسرة جدّا والتي من شأنها أن تخفف على الأردن تكلفة الاقتراض بحيث يتم تسديد القروض القديمة بقروض بفوائد جديدة أقل بكثير من السابقة، مع التركيز على حسن صرف وإدارة الأموال.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنيّة غازي العسّاف أشار إلى أنّه من المهم أن نركز على الشركاء الذين يقدّمون للأردن مساعدات كبيرة.

وأشار إلى أنّه من الضروري أن تكون المساعدات المقدّمة من قبل البنك والصندوق لأغراض دعم الموازنة وأن تكون مشروطة بشروط من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي مثل خفض الضرائب، وزيادة دخول الموظفين والتي من شأنها أن تزيد الطلب الكلّي وتحرك عجلة الاقتصاد.

وكان البنك الدولي قد أعلن تقديم تمويل إضافي إلى الأردن بقيمة 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي والمقبل إضافة إلى تمويل سابق كان قد قدمه بقيمة 2.67 مليار ضمن خطة إطار الشراكة القطرية للسنوات 2017 – 2022، ليصبح مجموع ما يقدمه البنك ضمن هذا البرنامج 3.77 مليار دولار على شكل قروض واعتمادات ومنح.

وأوضح البنك ان التمويل الجديد يهدف إلى دعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضراراً.

وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 1.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من نيسان (إبريل) 2021، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 2.67 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.

من جهة أخرى كان صندوق النقد الدولي الشهر الحالي قد أعلن عن إتاحة 206 ملايين دولار للأردن في إطار برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، ووافق على طلب المملكة زيادة البرنامج بواقع 200 مليون دولار لمساعدة البلاد على مواصلة مكافحة جائحة كوفيد 19.

وذكر صندوق النقد أنه أنهى المراجعة الثانية لتسهيل التمويل الممدد للأردن، وأشاد بالبلاد لتحقيق أهدافها المالية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان له إن “تم استكمال المراجعة يسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020”.

وأضاف أن زيادة القرض ستسمح للأردن بمواصلة الإنفاق المالي لمعالجة أزمة كوفيد 19. لكنه قال إن هناك حاجة إلى زيادة الدعم من المانحين لمساعدة الأردن على مواجهة الجائحة والذي يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأشار أيضاً إلى أن البلاد حققت “أداء قويا” في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك العمل على سد الثغرات الضريبية، لكن هناك حاجة إلى استمرار العمل لزيادة شفافية المالية العامة.