كيف نقيم أنفسنا ونعرف اهتماماتنا وشغفنا؟

عمان – هل تشعرون وكأنكم عالقون أو تمرون بمفترق طرق في حياتكم؟ ولعلكم حفظتم غيبًا رسالة الشركة التي تعملون بها، لكن ماذا عن رسالتكم الشخصية ورؤياكم وقيمكم؟

يمكننا تحليل SWOT، الذي يهدف لتحديد نقاط القوة والضعف وطبيعة الفرص ونوعية التهديدات. من منا تخيل ما يمكننا أن نصبح عليه؟ أو فكرنا في المجالات التي يمكننا التطور بها وتحقيق أهدافنا على الصعيدين الشخصي أو المهني.

لا يقتصر استخدامي لهذا التحليل الفعال على إعداد استراتيجيات التسويق الخاصة بعملي، بل على الصعيد الشخصي أيضًا. أقدم هنا شرحًا عنه:

تحليل SWOT يحدد الآتي:

نقاط القوة (Strengths).

نقاط الضعف (Weaknesses).

الفرص (Opportunities).

التهديدات (Threats).

فيما يلي بعض النصائح مع تعمقنا أكثر باهتماماتنا وشغفنا:

فيما يلي بعض النصائح مع تعمقنا أكثر باهتماماتنا وشغفنا: استذكار ما كنا نستمتع بالقيام به عندما كنا صغارًا، الرسم والخياطة وممارسة الرياضة والحرف اليدوية أو إيجاد شغف جديد.

التفكير بطريقة تمكننا من استخدام هذه الهوايات أو المواهب بأفضل طريقة لكي نتمكن من النجاح أو لكي نستفيد منها ماديًا.

الاستثمار بالنفس من خلال التعلم واستكشاف أفكار جديدة وتجربة أمور لم نخضها من قبل.

التركيز على كيفية تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة والتهديدات إلى فرص متاحة.

غدير حبش

خبيرة في التدريب الإداري

مجلة “نكهات عائلية”