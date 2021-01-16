كيف “نهزم” الخوف من المجهول في أزمة “كورونا”؟.. اختصاصيون يجيبون

ربى الرياحي

عمان – كل الضمانات أو ربما تلك التي كانت بالنسبة لكثيرين من المسلمات والثوابت سقطت جميعها أمام تحديات كورونا.

هذه الأزمة، بظروفها الاستثنائية الغريبة، كشفت الغطاء عن أوهام وعيوب وهواجس يرفض أغلب الناس الاعتراف بها، لكن وجودها بدد كل المحاولات لتجاهلها والتغاضي عن احتمالية حدوثها.. الخوف الدائم على الأحبة والأهل والحرمان من الطمأنينة وصعوبة الأوضاع المعيشية والقلق على الوظيفة وظهور سلالات جديدة للفيروس هي في مجملها أمور وضعت الأشخاص في مأزق حقيقي، وخصوصا أولئك الذين يسيئون التصرف مع الأحوال الطارئة والمباغتة.

هؤلاء تحديدا تخلوا عن شعور الرضا وتفننوا في خلق سيناريوهات مسبقة تتوقع الأسوأ يسودها التشاؤم والقلق. خوفهم من المجهول يعكر عليهم صفو الحياة ويمنعهم من الفرح ومن أشياء أخرى يحتاجون لها ليكملوا طريقهم.

العشرينية راما خليل تنظر إلى المستقبل نظرة ريبة وشك، لا تفكر سوى بالأسوأ، تقول إن المجهول بالنسبة لها بات شيئا مرعبا يخيفها جدا.

وتتابع، لم يعد هناك ما هو مضمون، خاصة أن أزمة كورونا ألقت بكل ثقلها على كواهلنا لصعوبة ما يرافقها من تحديات جديدة تجبر الكثيرين على الاستسلام لتلك الضبابية التي تلف أيامنا وتجعلها متشابهة كلها ليس فيها ما هو محرض على الفرح كما ينبغي. مبينة أنها قبل مجيء الأزمة وخلال فترة دراستها الجامعية كانت أحلامها كبيرة بحجم قدرتها على الحياة واجتذاب الأمل من عمق المستحيل، لكنها اليوم وبعد الظروف الاستثنائية الصعبة الحاصلة ترى أن عليها أن تركن أحلامها جانبا وتتوقف عن مسابقة الزمن في تحقيقها.

كل الأشياء المقلقة التي تحدث حاليا تشعرها بعدم الأمان، وتمنعها أيضا من الإصغاء لشغفها والبدء بتنفيذ خطط كثيرة كانت قد أعدتها سابقا.

راما مثل كثيرين تجهل التعامل مع الظروف الطارئة، وتخشى المستقبل كثيرا لعدم تيقنها ورضاها، ولأنها تفضل أن تقف في المنتصف بين رمادية الأشياء حتى لا تخسر أكثر غير آبهة بذلك الضوء الذي وإن كان وهجه خافتا إلا أنه قد يحمل لها الخير ويمنحها السعادة.

الأربعينية نادية مصطفى هي الأخرى تعاني كثيرا مع زوجها الذي بات محبطا مستنزفا، والسبب قلقه الزائد على مستقبله ومستقبل أسرته، تقول واصفة حالة زوجها إن الخوف الشديد من المجهول هو ما يسيطر على حياته ويحرمه من أن يعيش اللحظة كما هي من دون أي تجميل أو حتى تشويه لقيمتها. لافتة إلى أن قلقه من أن يفقد وظيفته ويكون ضحية للفقر والعوز يجعله دائم التفكير والبحث عن طرق بديلة رغم انعدامها نتيجة تفاقم أزمة كورونا وصعوبة الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، هذا كله يضطره إلى اختلاق سيناريوهات قاتمة يتفشى فيها التشاؤم والسوداوية.

وتبين أن زوجها كان مثل كثيرين غيره يعتقد بأن كل ما يعيشه ثابت وباقٍ لن يهدم بسهولة، وأن هناك الكثير من الضمانات التي تحميه؛ لذلك كان يرفض فرصا كثيرة بإمكانها أن تغير حياته نحو الأفضل وتبعده عن شعور الخسارة الذي لا يفارقه الآن مطلقا.

ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة “إن اليقين شعور مريح يبعث على الطمأنينة والأمان يصل له الإنسان عندما يكون راضيا عن كل ما يحدث معه أو حتى سيحدث معه لاحقا؛ لإيمانه بأن كل ما يمر به هو مقدر ومقسوم له من الله عز وجل، واليقين أساس استقامة الحياة، كما أنه يعيننا على أن نواصل الطريق بمعزل عن الاستسلام والتشاؤم والتوقعات القاتمة التي تزيد من متاعب الحياة، وتتسبب في انهيار الكثيرين وتوقفهم عن الاستمتاع برحلتهم”.

ويضيف أن اليقين حاليا غير موجود عند أكثر الناس، وكورونا كأزمة مرهقة ضاعفت من غيابه، وتخلى الكثيرون عنه، الخوف المبالغ فيه على المستقبل يلغي حتما متعة استشعار النعم الآنية ويجعل الإنسان يخرج بتفكيره عن الحدود المفروضة ووضع احتمالات قد لا تحدث أو أن حدوثها على الأقل لا يحمل كل ذلك الضرر المتوقع.

ويلفت إلى أن المطلوب من الإنسان، وخصوصا في ظل الأوضاع الراهنة، أن يتأقلم ويتعايش مع الأحداث الحاصلة ضمن طاقته وقدراته، وبما هو متاح أمامه، وأن يترك كل الأمور الأخرى من غيبيات وحوادث قدرية للخالق فهو كفيل بما خلق.

ووفق رأي مطارنة، فإنه يرى أن أغلبية الناس عزفوا تقريبا عن التفكير بالمستقبل وأصبح كل ما يشغلهم اليوم هو النجاة من الأزمة بأقل الخسائر، وباتت اللحظة الراهنة هي فقط متسيدة المشهد باعتبار أن الجميع لديهم المخاوف نفسها على أحبتهم وأهلهم وحياتهم بالكامل. مؤكدا ضرورة تبسيط الأمور، وتوقع الخير وإن كثرت المتاعب وساءت الأحوال.

ويذهب الاختصاصي الاجتماعي محمد جريبيع إلى أن الخوف من المجهول طبيعة بشرية، وهذا يفسر ربما حنين الأشخاص للماضي ورؤيتهم له على أنه كان أفضل كثيرا من الوقت الحالي، أو حتى أيضا من المستقبل الذي لا يعلم تفاصيله سوى الله.

ويتابع أن الإنسان بطبيعته يسعى دائما لأن يكون مطلعا عارفا يبحث عن تصور مسبق لحياته لكي يشعر بالأمان ويكون قادرا على تحديد مساره، لكن هذا أمر مستحيل الوصول إليه يصعب التكهن به، وهذا طبعا يؤدي إلى القلق والتوتر والتفنن في استباق الأحداث حتى لو كان ذلك سيضر بالصحة، وسيتسبب في حدوث أمراض نفسية تبدأ بالاكتئاب والانسحاب وتنتهي بنوبات الهلع الشديدة والتي حتما ستؤثر على حياة الأفراد سلبا وتفقدهم الكثير من علاقاتهم الاجتماعية.

ويدعو جريبيع إلى التوازن والتعامل باعتدال وتفهم مع كل المشاعر المرهقة والمقلقة التي خلفتها أزمة كورونا في النفوس، وأصبح الخوف من المستقبل أكثر تجذرا لدى الناس.