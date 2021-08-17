كيف نُعدُّ أجيال المستقبل من أجل وظائف المستقبل 2030

م. هاني محمود البطش*

تشهد التطلعات المستقبلية نحو التعليم والمهارات تزايداً مستمرًا، ويمكن أن يمثل تعليم طلاب تخصصات لوظائف غير الموجودة في الغد تحديًا. على صعيد أخر، يتوقع قادة الأعمال أن يكون خريجو الجامعات قادرين على المساهمة الفورية بمجرد التحاقهم بالعمل، ويبحث هؤلاء المدراء عن موظفين قادرين على التكيف مع الوظائف التي ظهرت حديثًا؛ وهي وظائف تستجيب للمتغيرات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة الإنتاجية وبتنافسية عالية بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة.

في المستقبل القريب ستختفي العديد من المهن البشرية وستكون متاحة للروبوتات وآلات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما يلي بعض المهن من المحتمل ألا تصل إلى عام 2030:

1. التسويق عبر الهاتف

2. موظفون للبيع بالتجزئة

3. وكلاء السياحة والسفر

4. أمين صندوق

5. طهاة الوجبات السريعة

6. موزعو البريد والارساليات

7. صراف البنك او شركات الصرافة

8. عمال النسيج

9. مشغلو المطابع

10. الحكام الرياضيين

11. صاغة المجوهرات والحلي

12. المرسلون الصحفيين

13. البنوك التقليدية وموظفيها

14. مساعدو المدراء التنفيذيين والسكرتاريا

15. عمال التجميع في المصانع

في المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن البشر من التحدث والتفاعل مع بعضهم البعض بلغتهم الأم او أي لغة يختارونها، دون الحاجة إلى القلق بشأن سوء توصيل النوايا. ستكون نماذج التعلم الآلي قادرة على فهم السياق والفروق الدقيقة والعامية التي تساعد على سد فجوات التواصل البشري. الذكاء الاصطناعي هو أكبر فرصة عمل في العقد الحالي. إنها تعمل على أتمتة المهام اليدوية والمتكررة. وسيحسن من فعالية اتخاذ القرارات البشرية. يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل كل صناعة وعلى كل إنسان تقريبًا. لقد عمل الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للتقنيات الناشئة مثل؛ البيانات الضخمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وعلوم الجينوم، والطائرات بدون طيار، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والسيارات ذاتية القيادة، وسيستمر -الذكاء الاصطناعي- في العمل كمبتكر تكنولوجي في المستقبل المنظور.

متطلبات وظائف المستقبل

يتساءل الكثيرون؛ هل ستكون هناك فجوة في المهارات بين الخريجين والوظائف؟ في تقرير صدر عن معهد المستقبل (Institute for the Future- IFTF) يقول إن 85% من الوظائف التي يدرسها طلاب اليوم ستكون غير موجودة بعد عام 2030. كيف يُفترض بنا أن نعد الطلاب لوظائف المستقبل؛ مثل ميكانيكي سيارات ذاتي القيادة، أو اختصاصي جراحة عن بُعد، أو أي وظيفة لم تظهر لغاية هذه اللحظة! تتطلب وظائف المستقبل عدة قضايا مهمة وعاجلة منها إصلاح المناهج، تطوير نظام تراخيص لمهن التعليم. تطوير نظام فعال لتقييم المعلمين والقيادات والمشرفين مرتبط بأداء الطالب. تعزيز الإرشاد المهني والأكاديمي. تطوير الأنشطة اللاصفّية. تفعيل مشاركة الأسرة والمجتمع. توفير فرص تعلم نوعية للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة. بناء بنية تحتية مستدامة لتقنية المعلومات في جميع المدارس. تطوير نموذج مستدام لصيانة البنية التحتية. تطوير نظام فعال لحوكمة الجامعات. إنشاء جامعات تطبيقية. توجيه البحث العلمي نحو أولويات الابتكار. المواءمة بين المناهج والبرامج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

أهم وظائف المستقبل

1. مدربو ومشرفو قدرات الذكاء الاصطناعي

2. مطور تطبيقات ذكية

3. أخصائي حاسب آلي

4. خبراء إنترنت الأشياء

5. مبرمجو ومشغلو ومراقبو الروبوتات

6. علماء ومستخرجو ومحققو ومحللو البيانات

7. موظفو مركز قيادة الطائرات بدون طيار

8. خبراء الصحة الشخصية

9. مهندسو ومصممو ومشرعو أنظمة البلوكتشين

10. مصممو منتجات ثلاثية الأبعاد

11. أخصائي نانو تكنولوجي

12. الصناعات الطبية ورعاية المرضى باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

13. مهندسو الطاقة المتجددة

14. مطورو / مهندسو البرمجيات

15. التمريض

16. محللو أبحاث السوق

17. مهندس الطب الحيوي

18. مهندس مدني يستخدم الطباعة ثلاثية الابعاد في بناء الجسور والمباني

19. مهندسين كهربائيين

20. مهندس بيئية

21. مهندس تعلم الآلة

22. المهندسين الميكانيكيين

23. مستشار العملات الرقمية

24. منشئ رحلة الواقع المعزز

25. ميكانيكي سيارات ذاتي القيادة

26. أطباء تشخيص وجراحة عن بُعد

قبل أقل من عشرين عامًا، كان الطالب الذي يقول إنه يريد أن يصبح عالِم بيانات أو فنانًا رقميًا أو مطور تطبيقات أو مساعدًا افتراضيًا أو مدونًا يواجه علامات استفهام واستنكار من الاهل أو الأصدقاء أو المجتمع. ستكون الوظائف المذكورة أعلاه هي الأكثر احتياجًا في السنوات القادمة، ولكن هذا لا يعني أن الحقول الأخرى ستفتقر إلى عروض العمل.

* استشاري تقني استراتيجي

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