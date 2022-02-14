كيف يؤثر ارتداء الجينز على أجسامنا؟

شكَّل ارتداء سروال “الجينز” الضيق موضة طوال سنوات ولا زال، ورغم أن المرء قد يشعر بالإرهاق الشديد في نهاية اليوم وعدم القدرة على تغيير ملابسه.

وهنا إن من الأفضل خلع هذا النوع من السراويل عند العودة إلى البيت واختيار سروال أوسع وفضفاض أكثر، لماذا؟

قال موقع “برايت سايد” (Bright Side) في تقرير إن السبب يعود إلى أن ارتداء الجينز الضيق كثيرا ولفترات طويلة قد يتسبب في حدوث مشكلات غير متوقعة، مثل:

آلام في القدمين

مهما كان سروال الجينز الضيق الذي ترتديه مواكبا للموضة فإن من الجيد دائما المزاوجة بين هذا النوع من السراويل وأخرى أوسع بمجرد الوصول للبيت، لأن قضاء الكثير من الوقت في ارتداء الجينز الضيق -خاصة إذا كنت تتحرك أو تجلس القرفصاء طوال اليوم- قد يؤذي العضلات والأعصاب في الساقين.

يمكن أيضا أن يتسبب الجمع بين الجينز الضيق والأحزمة الضيقة في الشعور بالتنميل والألم والوخز في مقدمة الفخذين، وهي حالة تُعرف أيضا باسم “متلازمة السروال الضيق” (Skinny Pants Syndrome).

إبطاء الدورة الدموية

إذا كنت قد جربت الشعور بثقل الساقين وتعبها بعد ارتداء سروال جينز ضيق فمن الأفضل اختيار سراويل أكثر راحة، لأن ارتداء الملابس الضيقة -خاصة حول الخصر- قد يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية.

مفاقمة حرقة المعدة

ربما لاحظت أن الجينز الخاص بك يمكن أن يترك نتوءات عميقة وحساسة حول خصرك إذا كنت ترتديه فترة طويلة.

ويمكن للملابس الضيقة التي تدفع في اتجاه البطن أن تسبب ارتداد الحمض، وهو أحد أكثر مشاكل المعدة شيوعا لدى كثير من الناس.

وحتى إن كنت بصحة جيدة ولم يسبق لك أن جربت شعور الحموضة المؤلم، فقد تصاب بارتجاع المريء إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة بانتظام على مدار أسبوعين.

التأثير على طريقة الوقوف

في حين أن ارتداء الجينز الضيق قد يجعلك تشعر بأنك متماسك فإنه على المدى الطويل يمكن أن يسبب لك الترنح، إذ إنه يخل بالتوازن الصحي بين أسفل الظهر والوركين.

لأنه يمكن أن يسبب ثنيًا مفرطا في أسفل الظهر فقد يزيد الضغط على أقراص العمود الفقري.