كيف يؤثر غذاء الأم في الرضاعة الطبيعية؟

عمان- لقد سمعنا مرارا وتكرارا أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل للأطفال، خصوصا في الأشهر الستة الأولى من عمرهم. فإذا كنت تُرضعين طفلك، عليك معرفة أن كل ما تأكلينه أو تشربينه مهم جدا.

بغض النظر عن الروايات القديمة في الأردن المتعلقة بالأطعمة التي يجب عليك أكلها أو تجنبها، إلا أنه لا يجب اتباع حمية غذائية خاصة خلال فترة الإرضاع. إن تناول الوجبات الغذائية المنتظمة والوجبات الخفيفة، إضافة إلى شرب من 8 إلى 12 كوبا من الماء يوميا (لأن الإرضاع سيشعرك بالعطش) سيمنحك طاقة أكثر لإنتاج الحليب. وكمرضعة ستحتاجين إلى حوالي 300-500 سعرة حرارية إضافية كل يوم.

إضافة إلى المواد الغذائية، يمكن أن ينقل الحليب المواد الكيميائية والمهيجة الى رضيعك. فحاولي تتبع ما تأكلينه وردة فعل طفلك له في كل مرة. راجعي طبيبك إذا لاحظت تكرارا للغازات والاضطرابات.

يتفق جميع الخبراء على أنه يتوجب على الأمهات المرضعات تجنب أو الحد من تناول السمك الذي يحتوي على مستوى عال من الزئبق نظرا لأن هذه النسبة قد تدمر الجهاز العصبي للرضيع. كما أنه من الأفضل لك تجنب الكحول والحد من مقدار الكافيين المستهلك أثناء فترة الإرضاع؛ حيث قد يؤثر شرب أكثر من كوب أو اثنين من الكافيين كل يوم على مزاج طفلك أو نومه.

يعد اليود مهما جدا للنمو العقلي والسليم، وحوالي ثلث النساء الحوامل يعانين من نقصه. لذا عليك التحدث إلى طبيبك بشأن المكملات الغذائية، فمن الممكن أن يوصي بفيتامين B-12 للنمو العقلي لطفلك. يعد فيتامين (د) أساسيا أيضا لطفلك لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور. وقد تتسبب قلته بالكُساح والارتخاء وضعف في العظام.

تعتمد مدة فترة إرضاعك على مشاعرك ونمط حياتك ووضعك وعوامل طبية معينة، ولكن يوصي الخبراء بالإرضاع لمدة ستة أشهر على الأقل. يجب أن يتم فطام أطفالكم تدريجيا لتجنب احتقان الثدي، ولتسهيل انتقالهم للروتين الجديد. التوقف عن الإرضاع لمدة أسبوع قد يؤدي الى فطام الطفل بشكل دائم نظرا لاحتمالية عدم تقبل أطفالكم للثدي مجددا.

حليبك لرضيعك

هو أكثر مصدر شامل للعناصر الغذائية الطبيعية المتوازنة المتوافرة للطفل، يعد الأفضل للتغذية من أي بدائل أخرى.

آمن من البكتيريا ودائمًا طازج، وله العديد من الخواص المضادة، وسهل الهضم، وبالتالي فإن الطفل أقل عرضة للإصابة بالإسهال أو الإمساك، ويعزز من نمو الأسنان والفك، ويعزز الرابطة بين الأم وطفلها، ومن الممكن أن يحفز من ذكاء الطفل.

الإرضاع يفيدك لأنه:

يعزز الرابطة بين الأم وطفلها.

يكلف أقل من أطعمة الأطفال الرضع في المتاجر.

يسرع من رجوع الرحم لحجمه الطبيعي قبل الحمل.

يساعد جسمك على خسارة الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل (يحرق 500 سعرة حرارية في اليوم).

لبنى كوار

اختصاصية تغذية

مجلة “نكهات عائلية”