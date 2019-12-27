كيف يتعايش كبار السن مع فكرة فقدان أحد الأحبة؟

علاء علي عبد

عمان – مع تقدم الإنسان بالعمر يصبح أكثر عرضة لمواجهة فقدان أحبة كانوا بالقرب منه لسنوات طويلة، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل المرء يشعر بأن الحياة تسير بأسرع مما كان يعتقد، فمن اعتاد على التواصل معه لسنوات، ربما بدأت من سنوات الدراسة مثلا، أصبح فجأة بمواجهة حقيقة عدم وجود ذلك الشخص.

عملية التأقلم مع مثل هذه الحقيقة لا بد وأنها صعبة بشكل عام، وتزداد صعوبة كلما كانت العلاقة قوية مع ذلك الشخص الراحل. لكن، وعلى الرغم من هذه الصعوبة التي لا يمكن إغفالها، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المرء على تخطي هذه الأزمة قدر الإمكان: