كيف يتم السيطرة على الغضب بالأساليب العلاجية؟

ليما علي عبد

عمان- يعد الغضب انفعالا إنسانيا طبيعيا يصيب معظمنا -إن لم يكن جميعنا- بين حين وآخر، لكن في حال وجدت الغضب يجتاحك اجتياحا متكررا أو مفرطا، فعندها قد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة ما لديك، وهذا بحسب موقع “www.verywellmind.com”، ما يتطلب منك اللجوء إلى المعالجة الهادفة إلى السيطرة على الغضب.

يؤدي الغضب المستمر ونوبات الغضب الحاد في أحيان كثيرة إلى آثار مؤذية للصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الاجتماعية وخافضة لجودة الحياة. ويشار إلى أن المعالجة الهادفة إلى السيطرة على الغضب هي عبارة عن نهج مصمم لمساعدتك على السيطرة على التهيج الانفعالي والفسيولوجي المصاحب للغضب، ذلك بأنه ليس من الممكن دائما أن نتحكم بالظروف والأسباب التي تثير غضبنا أو نضبط من يسببون لنا الغضب. فهذا النوع من المعالجة يساعد على تحديد العوامل المثيرة لغضب الشخص والكيفية المناسبة للتعامل معها بفعالية.

الأساليب العلاجية المستخدمة

في السيطرة على الغضب

تتضمن الأساليب العلاجية المستخدمة في السيطرة على الغضب ما يلي: