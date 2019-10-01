كيف يتم حل المشكلات بأسلوب علاجي نفسي؟

ليما علي عبد

عمان- يعرف علاج حل المشكلات بأنه أحد أشكال العلاج الذي يزود المريض بأدوات تمكنه من التعرف على ما لديه من مشكلات تنجم عن ضغط الحياة وحلها. هذه المشكلات قد تكون كبيرة أو صغيرة، والهدف من حلها هو تحسين جودة حياة الشخص والتقليل من تأثير هذه المشكلات على صحته النفسية والعضوية، وهذا بحسب موقع “www.verywellmind.com”.

العلاج الرئيسي لحل المشكلات هو التعامل مع المواضيع المتعلقة بضغط الحياة وإيجاد حلول ثابتة لها. ويتضمن ذلك ما يلي:

– حل المشكلات النفسية الشائعة.

– السيطرة على مشكلات الحياة المسببة للضغط النفسي.

– التعامل مع ما بعد الطلاق.

– التعامل مع فقدان شخص عزيز.

– المعاناة بعد فقدان وظيفة.

– التعامل مع الضغط النفسي الناجم عن التشخيص بالإصابة بمرض السرطان.

– المشكلات المرتبطة بأمراض القلب.

– التعامل مع الضغط النفسي البسيط المتراكم.

– المعاناة من المشكلات العائلية.

– التعامل مع الصعوبات الاقتصادية.

– السيطرة على المشكلات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية.

– التعامل مع الرغبة بإيجاد معنى شخصي أعمق للحياة.

– السيطرة على ضغوطات الحياة اليومية.

– حل المشكلات النفسية والعاطفية الشائعة.

– حل المشكلات النفسية الناجمة عن الأمراض العضوية.

– علاج الأمراض النفسية الناجمة عن ضغط الحياة.

– حل المشكلات المتعلقة بالقلق.

– علاج المشكلات المتعلقة بإيذاء النفس.

– السيطرة على أعراض معينة من الاكتئاب.

– التعامل مع مشكلات ثابتة في الحياة.

يكون الطبيب أو الاختصاصي النفسي قادرا على تحديد ما إذا كانت المشكلة التي لدى الشخص تعالج بهذا الأسلوب العلاجي أم لا. أما بشكل عام، فإن كنت تعاني من مشكلات حياتية ثابتة وتجد صعوبة في حلها، فإنك ستجد فائدة من علاج حل المشكلات.

خصائص علاج حل المشكلات

لنلقي نظرة على السمات المختلفة لهذا الأسلوب العلاجي:

– يستغرق هذا الأسلوب العلاجي من 6-16 جلسة.

– تتراوح مدة الجلسة ما بين 30 دقيقة وساعتين كاملتين.

– يحتاج هذا الأسلوب العلاجي إلى التعاون بين المعالج والمريض.

– هذا العلاج هو أحد أشكال العلاج المعرفي السلوكي.

– يأخذ هذا العلاج الشكل الفردي أو الجماعي.

– يتضمن هذا العلاج واجبات منزلية.

– يتضمن هذا العلاج تعليما نفسيا.

– يمكن خلط هذا العلاج مع أساليب علاجية أخرى.

– يمكن أن يقوم به طبيب أو معالج نفسي.

فوائد علاج حل المشكلات

هناك فوائد عديدة للالتحاق بهذا الأسلوب العلاجي تمتد إلى جميع اتجاهات حياة المصاب. وعلى الرغم من أن أنواع العلاج النفسي الأخرى، منها العلاج المعرفي السلوكي، تساعد على التعامل مع الأفكار السلبية، نجد أن علاج حل المشكلات مثاليا إن كنت تعاني من مشكلات الحياة وضغوطاتها ولا تشعر بأنك تمتلك الأسلحة الكافية لمواجهتها وحلها.