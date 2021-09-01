كيف يحدث سكري الأطفال؟

داء سكري الأطفال يعد حالة مرضية نتيجة عدم إنتاج جسم الطفل هرمون الأنسولين، ما يضطره باستخدام الحقن للتعايش معه للبقاء على قيد الحياة.

داء سكري الأطفال من النوع الأول عادةً عند الصغار يعرف بسكري اليافعين أو السكري المعتمِد على الأنسولين.

علما ان داء سكري الأطفال لا يصيبهم وحسب، بل إن البالغين وحتى سن 25 يمكن أن يكونوا عرضه له، والمعروف بمرض “السكري من النوع الأول”.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية سكري الأطفال بأنه وباء عالمي، وهنالك أكثر من 340 مليون شخص حول العالم.

أنواع داء سكري الأطفال

سكري الأطفال النوع الأول

بينما يحدث سكري الأطفال النوع الأول عند حصول خلل في خلايا “البيتا” في البنكرياس، حيث يقوم جهاز المناعة بمحاربتها لأسباب غير معروفة ويدمرها، فلا يُنتج البنكرياس الإنسولين تماماً.

فيما علاج سكري الأطفال النوع الأول يكون بخضوعهم لنظام علاجيّ مكثّف من الأنسولين، بالحقن اليوميّ المتكرر أو بصب الأنسولين المتكرر تحت الجلد.

سكري الأطفال النوع الثاني

هذا ويحدث سكري الأطفال النوع الثاني حين ينتج البنكرياس الأنسولين بكمية غير كافية للجسم فتدخل نسبة قليلة جداً من، وتبقى نسبتها مرتفعة في الدّم.

أسباب داء سكري الأطفال

هنالك عدة عوامل تلعب دورا في الإصابة بداء سكري الاطفال منها:

مناعة الطفل : عند إصابة الطفل بالتهاب، يبدأ جسمه بمحاربة الالتهاب من خلال المناعة الطبيعية، فعندما تُقاوم الأجسام المضادة هذا الالتهاب تكون مقاومة أيضا لخلايا«البيتا» في البنكرياس، فتدمرها كما تدمر الجرثومة التي سببت الإلتهاب.

: عند إصابة الطفل بالتهاب، يبدأ جسمه بمحاربة الالتهاب من خلال المناعة الطبيعية، فعندما تُقاوم الأجسام المضادة هذا الالتهاب تكون مقاومة أيضا لخلايا«البيتا» في البنكرياس، فتدمرها كما تدمر الجرثومة التي سببت الإلتهاب. الأسباب الوراثية: عندما يكون أحد الوالدين أو كلاهما أو أحد الأخوة مصاباً بالمرض.

عندما يكون أحد الوالدين أو كلاهما أو أحد الأخوة مصاباً بالمرض. الكسل والخمول : قلة الحركة وقلة ممارسة التمارين الرياضية والبدنية تقلل من كفاءة خلايا “البيتا” وقدرتها على إنتاج الأنسولين.

: قلة الحركة وقلة ممارسة التمارين الرياضية والبدنية تقلل من كفاءة خلايا “البيتا” وقدرتها على إنتاج الأنسولين. الإفراط في تناول مصادر الكربوهيدرات، التي من السهل امتصاصها وتحويلها إلى دهون مخزنة في الجسم. مما يضع البنكرياس في حالة إرهاق. ويستنزف خلاليا البيتا بالتدريج مما يؤدي للإصابة بالسكري.

التي من السهل امتصاصها وتحويلها إلى دهون مخزنة في الجسم. مما يضع البنكرياس في حالة إرهاق. ويستنزف خلاليا البيتا بالتدريج مما يؤدي للإصابة بالسكري. الإصابة بالإلتهابات: بعض الإلتهابات تدمر خلايا “البيتا”، لتسبب سكّري الأطفال النّوع الأوّل. لكن هذا السبب غير شائع، ويحدث غالباً مع الأطفال الَّذين يعانون من تاريخ عائلي في الأمراض الوراثية.

أعراض سكري الأطفال:

كثرة التبول.

التبول اللاإرادي.

الشعور المتواصل بالجوع.

تسارع في نبضات القلب.

الإعياء العام والإرهاق.

شحوب الطفل وتغيرات في لون بشرته.

ضبابية وصعوبة في الرؤية.

التعرق المستمر.

فقدان ملحوظ في الوزن.

نصائح للتعامل مع مصابي سكري الأطفال

تنظيم وجبات الطفل بحيث يتناول 3 وجبات رئيسة، بالإضافة لوجبتين إلى ثلاث وجبات خلال اليوم. -التركيز للمصاب على الغذاء الصحي السليم كالخضار والفواكه. التركيز على الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون. تجنب المقالي والنشويات والكربوهيدرات. ممارسة الأنشطة الرياضيّة والحركية لأنها تُساع دفي الحفاظ على مستوى السكر في الدم. متابعة مستوى السكر بالجسم باستمرار 4 مرات يومياً على الأقل وقبل وجبات الطعام، مع التركيز على فترة قبل النوم.

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