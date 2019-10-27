كيف يحصل الورثة على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية؟ – فيديو

عمان- الغد – نشرت مؤسسة الضمان الإجتماعي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم، فيديو توضيحي حول شروط حصول الورثة المستحقين للمؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وبين الضمان أن “هذه الدعوة موجّهة لورثة المؤمن عليه المستحقين ممن ينطبق عليه الشروط الواردة في الفيديو مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة لتقديم استدعاء طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم وذلك حفاظاً على حقوقهم، حيثُ يخصص لهم راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من بداية الشهر الذي تقدموا فيه بالطلب”.

والجدير بالذكر انه سيكون الصرف الفعلي للرواتب بعد اصدار المؤسسة أسس وتعليمات لهذه الغاية.