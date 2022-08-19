كيف يحصل غير المقيمين في الإمارات على قرض عقاري؟

تشتهر الإمارات العربية المتحدة بأنها موطن لناطحات السحاب الشاهقة والأبنية الأكثر ابتكارًا في العالم. لم يَعُدّ الأمر يتعلق بشراء المنازل العادية فحسب، بل أصبح الاهتمام مُنصبًا على امتلاك عقارات ذات مواصفات خيالية، وفي بعض الأحيان غريبة الأطوار، كل ذلك بتكلفة معقولة. كان سوق العقار في الإمارات مقتصرًا في الماضي على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين المقيمين في تلك البلدان.

تغيرت القوانين في الآونة الأخيرة وغيرت معها هذا الوضع السابق، حيث سمحت بمنح قروض عقارية حتى لغير المقيمين في الإمارات. بدأت البنوك أيضًا في تقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات غير المقيمين، بما في ذلك منتجات الرهن العقاري. برغم ذلك، ينبغي ملاحظة أن القواعد التي تحكم شراء العقارات بالنسبة لغير المقيمين تختلف عن تلك التي تنظم أنشطة الشراء من داخل الدولة.

الجانب القانوني

أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعض اللوائح الداخلية لتنظيم شراء العقارات من جانب غير المقيمين:

إذا كنت غير مقيمًا، يحق لك الشراء فقط في مناطق ’التملك الحر‘.

تستطيع الحصول على قرض يصل إلى 75% من قيمة العقار إذا كان ثمن الوحدة أقل من 5 ملايين درهم.

إذا زادت قيمة العقار عن خمسة ملايين درهم، ستنخفض نسبة القرض إلى قيمة العقار إلى 65%.

إذا كنت تشتري العقار كاستثمار أو منزل ثاني، فإن النسبة المذكورة تنخفض أكثر إلى 60%.

وبالنسبة للعقارات تحت الإنشاء، فإن نسبة القرض إلى قيمة العقار يجب ألا تزيد عن 50%.

أحد الجوانب الأخرى المثيرة للاهتمام، والتي يجب أن تكون على دراية بها، هو أن الدفعة المُقدمة تختلف أيضًا بحسب غرضك من شراء العقار.

إذا كنت تشتري العقار كمنزلك الأول وكانت قيمته أقل من 5 مليون درهم، فإن الدفعة المقدمة ستكون 25%.

إذا كانت قيمة العقار أكبر من 5 ملايين درهم، فإن دفعتك الأولى ستبلغ 35%.

إذا كنت تشتري العقار كمنزل ثاني أو استثمار، ترتفع الدفعة المقدمة إلى 40%.

أما إذا كنت تشتري عقارًا في مشروع تحت الإنشاء، فسيتعين دفع مُقدم بنسبة 50%.

عملية الموافقة على القرض البنكي

تُقدِم معظم البنوك في الوقت الحالي لغير المقيمين فرصة اقتراض الأموال بغرض شراء العقارات في الإمارات. يمكنك الاطلاع على شروط الرهن العقاري لغير المقيمين لدى بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك HSBC وبنك المشرق، والعديد غيرها. ستلاحظ أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك اقتراضه في جميع هذه البنوك هو 10 مليون درهم.

من بين الأمور الأخرى الجديرة بالملاحظة:

الحد الأقصى لمدة القرض هو 25 عامًا عند شراء عقار سكني و15 عامًا عند شراء عقار تجاري.

الحد الأدنى لسن المقترض هو 21 عام.

الحد الأقصى لسن المقترض هو 65 عامًا لغير المقيمين ممن يتقاضون رواتب منتظمة، و70 عامًا لغير المقيمين الذين يزاولون أعمالاً حرة.

الوثائق التي تطلبها البنوك الإماراتية

يتعين على غير المقيمين تقديم إثبات للدخل، تمامًا مثل المواطنين والوافدين في الإمارات. يجب أن تُظهر وثيقة الإثبات دخلك الشخصي بعد دفع جميع الضرائب ذات الصلة. تقتصر بعض البنوك على تقديم الخدمات للأفراد من بلدان معينة فحسب، لذا يجب التحقق ما إذا كان بلدك من بين الجنسيات التي يخدمها البنك. ستحتاج أيضًا إلى تقديم إقراراتك الضريبية.

وعلاوة على ما سبق، ستحتاج إلى تقديم الوثائق التالية:

جواز سفرك كإثبات لهويتك الشخصية

كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر

بيان درجتك الائتمانية من السلطة المختصة في بلدك

شهادة الراتب وإيصالات الدفع إذا كنت موظفًا

يتعين على المقيمين الذين يعملون لحسابهم الخاص تقديم تقارير محاسبية مُدققة ورخصة تجارية وشهادة التأسيس

خاتمة:

كما أوضحنا في هذه المقالة، لا توجد قيود تمنع غير المقيمين من شراء عقارات في الإمارات العربية المتحدة. حتى إذا كنت غير مُقيمًا في الدولة، سيظل بمقدورك الاستفادة من الرهون العقارية التي تقدمها معظم البنوك الإماراتية. الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو الدفعة المقدمة الكبيرة نسبيًا، وكذلك وثائق التحقق التي تطلبها البنوك.