كيف يشخص المعلمون الفاقد المعرفي والمهاري والنفسي للطلبة؟

*محمد تيسير محمد

عمان- يواجه مديرو المدارس والمعلمون تحديات كثيرة بعد عودة الطلبة إلى التعليم الحضوري في الغرف الصفية، ربما يكون من أبرز هذه التحديات الفاقد التعليمي الذي سببه غياب الطلبة عن مقاعد الدرس، وهذا الفاقد بالتأكيد لا يقتصر فقط في المعارف والمعلومات، بل يمتد ليشمل مهارات أدائية وجوانب نفسية وتواصلية وتفاعلية ينبغي أن تنمو مع الطالب وتواكب تقدمه في المراحل الدراسية المتتابعة.

يقع على عاتق مديري المدارس تنظيم الجهود بين المعلمين كي تتحقق الغاية منها، وينبغي أن يشرف مديرو المدارس على: