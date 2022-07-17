كيف يصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي؟

عبدالله الربيحات

عمان-‏ أفصحت مخرجات “قمة جدة للأمن والتنمية” عن أهمية ما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني، من توجه نحو استدامة الطاقة والغذاء والمياه والبيئة باعتبارهما عناصر ترتبط بالتعاون الاقليمي ومن ثم العالمي، وفي نطاقهما تطوير التكامل الاقتصادي العربي بخاصة الإنتاج الزراعي والغذائي.

لكن الأبرز في هذا النطاق وفق خبراء في الزراعة والامن الغذائي، يكمن فيما يتمتع به الاردن من مزايا تؤهله لأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي في المنطقة، لما يتمتع به موقعه الجغرافي المتوسط بين دول الإقليم، وتنوعه المناخي وظروفه البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي طوال العام.

ولفتوا إلى أن معطيات القمة التي دفعت الولايات المتحدة لمنح الأردن نحو 1.4 مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات، وتقديم السعودية ودول أخرى في الاقليم مساعدات للاردن، للإسهام بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033، تشكل بوابة للنهوض بمختلف القطاعات، بخاصة الزراعية والأمن الغذائي.

وأشاروا الى أن جلالة الملك، بعث في كلمته بقمة جدة، تنظر الى العالم بعد جائحة كورونا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الإقليم، وتأثيراتها على الطاقة والغذاء، وهو ما يتطلب “النظر في فرص التعاون والعمل معا، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه”.

وزير الزراعة الاسبق عاكف الزعبي، قال “عادة ما يذهب جلالة الملك الى موضوع الامن الغذائي بشكل مباشر وقوي، نظرا لأهمية الموضوع ولما يكشفه من اهمية حاسمة للغذاء مؤخرا، وارتباطه الوثيق بالأمن الوطني، ما يجعل منه موضوعا غير قابل للتأجيل”.

واضاف الزعبي ان الاستثمار المكثف والسريع في مجالات الامن الغذائي على كافة الاصعدة، في اطار تعاون عربي يكفل الوصول للاهداف المطلوبة بكفاءة عالية، إن كان في مجال انتاج الغذاء او تسويقه او بناء منظومة متكاملة لتجارة الغذاء وتوفير طاقات كافية للمخزون الاستراتيجي.

واشار الى ان الشراكة التي صاغها جلالته مع مصر والامارات ثم مع مصر والعراق في نطاق الامن الغذائي الاردني والعربي، وتكاملها بين هذه الدول، كنواة لتكامل غذائي عربي اوسع واكبر، مؤكدا ان الاردن يطمح ليكون مركزا اقليميا للغذاء ومساهما فاعلا بتجارة الغذاء في الاقليم، وهذا ما تضمنته رؤية الاردن 2033.

وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري، أكد أن القناعات الملكية ثابتة لا تتغير، لانها مبنية على رؤية مفادها ان استدامة الطاقة والغذاء والمياه والبيئة، عناصر ترتبط أولا بالتعاون الاقليمي ومن ثم التعاون العالمي، لذلك ارى ان هذه الرؤية أخذت مكانها على مستوى الاقليم، وبدأت بإرادة سياسية من قيادات دول منطقتنا بحتمية التعاون الاقليمي.

وأشار المصري إلى أن خطط الربط الكهربائي ومنظومة التعاون التجاري في مجال التبادل السلعي تتطور عبر السنوات الماضية بحجوم متزايدة، وبالرغم من تخلف في مجال المياه والبيئة، لكن هناك قناعات كبرى لدول المنطقة، وهي السعودية التي تبنت تنفيذ او خطة بيئية اقليمية طموحة، اطلق عليها اسم مبادرة الشرق الاوسط الاخضر، لذلك فإن حاجة دول المنطقة للتعاون الاقليمي لم تعد ترفا وانما حتمية يجب تطبيقها.

وبين الخبير الزراعي ومساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقاً الدكتور عزت العجالين، اننا في الأردن، نحرص على ترجمة هذه الفرص لشراكات حقيقية في المنطقة، عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية الراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأشقائنا في مصر والعراق، لخدمة مصالح شعوبنا.

واضاف اننا في الأردن حكومة وشعبا وفي جميع القطاعات الاقتصادية، نقف دائما خلف جلالة الملك المفدى، لتعزيز وتطوير التكامل الاقتصادي العربي في جميع المجالات، بخاصة الإنتاج الزراعي والغذائي، بحيث يتمتع الاردن بموقع جغرافي مميز بين دول المنطقة، وبتعدد المناخات والظروف البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي على مدار العام، مع توافر البنية التحتية والمرافق التسويقية الأساسية، ما يمكنه من المساهمة بتعزيز امنها الغذائي وتوفير السلع الزراعية والغذائية التي تحتاجها الأسواق في دول المنطقة وبالجودة والنوعية المطلوبة.

واضاف العجالين، إن التكامل العربي والاقليمي في التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ضرورة ملحة وليس خيارا، بسبب الأزمات المختلفة التي اثرت وما تزال تؤثر بشكل كبير وواضح على اقتصاديات الدول، كما أنه سيشكل أساسا قويا للحد من الهدر والفقد في الموارد الطبيعية والنفقات المالية، خصوصا اذا ما أخذ بالاعتبار تخطيط الإنتاج على اساس الميزة النسبية والتنافسية للمنتج، وتوحيد المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للمنتجات والسلع الزراعية والغذائية، وتعزيز التعاون في الحجر الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية عبر الحدود.

وقال العجالين، ان لكل ضارة نافعة، وربما تكون النافعة من أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، إظهار اهمية دور القطاع الزراعي للجميع، على أنه قطاع اقتصادي أساسي ومحوري، يجب تطويره ودعمه عبر دعم المشاريع الريادية الكبرى التي تركز على تبني مفهوم الميزتين النسبية والتنافسية بتخطيط الانتاج والتسويق الزراعي.

وأنني أعتقد بأن الفرصة الأهم والمتاحة لتطوير القطاع الزراعي في هذه المرحلة هي الاهتمام والرعاية الشخصية من لدن جلالة الملك للقطاع الزراعي، وإمكانية توفير الدعم المالي والفني من الجهات المانحة المختلفة مع وجود قناعة لدى قادة دول المنطقة، بأهمية وضرورة التكامل الإقليمي في مجال الأمن الغذائي وأن موقع الاردن الاستراتيجي يؤهله، لأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي في المنطقة.

وأشار أن تطوير وتنمية القطاع الزراعي، لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الفرص الذهبية فقط، إن لم يكن هناك شراكة حقيقية وبناءة بين القطاعين العام والخاص المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي.

عليه؛ فإن المرحلة قد تكون بحاجة كبيرة لأن يكون القطاع الخاص المعني والهيئات الممثلة له بقدر المسؤولية الموكولة اليهم وفق العجالين، وبقدر أكبر في مشاركة القطاع العام بالتخطيط وصنع القرارات وتحمل المسؤوليات بما تنعكس نتائجه إيجابا وبوضوح على المتعاملين في القطاع والقطاعات الأخرى المتشابكة معه.