كيف يكون دور الأم أساسيا في لقاحات كورونا؟

مجد جابر

عمان – الجدل الكبير الذي أثير في العالم حول لقاحات كورونا، وبين مؤيدين ومعارضين لأخذ اللقاح وتعدد الروايات حول آثاره بسبب تضارب الأنباء البعيدة عن المنطق العلمي والطبي، كل تلك الأمور أوجدت حالة من الشك وعدم الارتياح، ما جعل كثيرين يقررون عدم تلقي المطعوم مع غياب القناعة الكاملة بمفعوله كما يرون!

غير أن ما لم يتم الالتفات له كما ينبغي، هو دور الأم في متابعة الحالة الصحية لعائلتها، لذا من الأهمية أن يكون لديها وعي وثقافة عن فاعلية المطعوم وأهمية الحصول عليه، فلطالما كانت الأم هي التي تحمل على عاتقها الملف الصحي الخاص بعائلتها، الزوج والابناء، بالتالي فإن اقتناعها سيؤثر في العائلة بأكملها ابتداء منها مرورا بالزوج والأبناء والمحيطين به كذلك.

اختصاصيون بينوا اهمية الأم بالتأثير في عائلتها، معتبرين أن اقتناع الأم بأهمية أخذ المطعوم هو الوصفة الناجحة لباقي العائلة، كونها هي المحرك الرئيسي في عائلتها فيما يخص الملف الصحي لأطفالها، وأنه لابد من تنفيذ حملات توعية بالأدلة والبراهين العلمية تستهدف الأم بشكل خاص لتوعيتها بأهمية ذلك.

ويرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد الجرابيع، أن الأم تحمل أدوارا كبيرة، ومن ضمنها متابعة الحالة الصحية لافراد العائلة، لذلك دائما المراجعون لدى العيادات عند الأطفال والمسؤول عن ملف الأطفال الصحي هي الأم، مبينا أنه وفي ظل أزمة كورونا، كان للأم دور مضاعف في مواجهة أزمة كورونا من حيث القيام بكل الاحترازات الصحية لها ولافراد أسرتها ولزوجها، وهي تتابع كل التفاصيل.

ومع مراحل الطفولة، فإن الأم هي الحريصة على مطاعيم أبنائها وأخذها في المواعيد المحددة وبدقة متتناهية، بحيث تستطيع أن تتابع كل التفاصيل، وذلك كله نابع من قناعة ووعي بأهمية المطاعيم لأبنائها.

أما فيما يخص مطعوم كورونا وما أثاره من حالة جدل كبيرة في العالم كله، فإن الأم تحمل دورا أساسيا بالتأثير على أهل بيتها، وبالتالي اذا استطعنا القيام بحملات توعية موجهة لها بالأدلة العلمية، فإن ذلك يساعد في زيادة قناعة باقي افراد العائلة، خصوصا أن المرأة بالأردن تتمتع بنسبة تعليم جيدة.

لذلك، يفترض أن تكون الأم مستهدفة بشكل أساسي فيما يتعلق بحملة التوعية بالمطاعيم، واذا افترضنا أن الأم هي المحرك الاساسي للوعي الصحي في العائلة والمسؤولة عنه، يفترض أن تكون الرسائل التوعوية موجهة لها.

وفي ذلك يذهب الاختصاصي التربوي الدكتور عايش مد الله النوايسة، الى أن الأم دائما لها دور محوري في كل القضايا دون استثناء، بالتالي فإن جانب التوعية الصحية تحديدا تكون الأم فيه هي القائد، ولها القدرة على التوجيه والسيطرة والقدرة على الاقناع والتأثير، لأنها الأكثر التصاقا ووجودا مع الأبناء، وبالتالي، فلابد من وجود دائما حملات ودورات توعوية تساند دورها الذي تقوم به.

ويضيف أن هناك ردة فعل كبيرة وسلبية على موضوع اللقاح من قبل فئات مجتمعية بسبب أخبار مغلوطة حول هذا اللقاح، بالتالي كان يجب على الجمعيات النسوية ووزارة الصحة والجهات المعنية أن يقوموا بدورهم في توعية الأم بأهمية هذا اللقاح لها هي بالمقام الاول ثم القيام بدورها في التأثير على باقي أفراد الأسرة.

ويرى النوايسة أن كل الجهات المعنية بايصال الرسائل لا بد أن تدرك ضرورة ومدى أهمية دور الأم وتعزيزه في موضوع الرقابة الصحية لأنها المكمل لدورهم الذي يقومون به.

ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الأم هي مصدر الحنان والأمان للطفل بشكل خاص، وهذه علاقة فطرية تنشأ منذ الولادة، وهي التي تمثل له كل معاني الحب والحنان.

بالتالي، فهناك ارتباط كبير بين الأم وطفلها يستمر ويتطور، وهناك طاقة من الحب تجمع بينهم، كذلك هي ملجأ الأبناء مهما كبروا في العمر لأنها مصدر الثقة والأمان والحنان.

كل ذلك يخلق حالة كبيرة من الثقة والامان تجاه الأم من قبل الابن وانها الشخص الوحيد الذي لا يمكن أن يرضى بالألم أو شيء سلبي قد يصيبه، وهي مصدر طاقة نفسية وصدق واستقرار، يؤهلها لأن تكون المؤثرة في الاسرة، فعندما تتقبل الأم الشيء، فإن الأبناء لا اراديا يتقبلونه ويرضون به سواء في حياتهم او علاقتهم، ودائما كلمة الام فيها سحر خاص على الابناء. ووفق مطارنة فإن الأم، هي القدوة والنموذج ومصدر من مصادر الاقناع والارتباط الروحي في الاسرة.

وكانت قد انطلقت في جميع محافظات المملكة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبدأت في 29 مركزا تتبع لوزارة الصحة، فيما بلغ عدد المتقدمين نحو 190 الف مواطن بوشرت عمليات التطعيم لهم.

الحملة الأردنية ضد كورونا تستهدف في مرحلتها الأولى تطعيم نحو 60 ألف مواطن من الفئات الأكثر عرضة لخطر الاصابة بالفيروس، وتستمر على مدى الأسابيع المقبلة لتشمل نحو 20 % من المواطنين. ومن المفترض أن تتسلم الحكومة نحو مليون جرعة من مطعوم فايزر على دفعات، وما يعادلها وأكثر من المطعوم الصيني الإماراتي، ومطاعيم أخرى قيد الدراسة لإجازة استخدامها في وقت قريب.