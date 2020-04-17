حياتناصحة وأسرة

كيف يمكنك إنقاص وزنك دون اتباع حمية غذائية؟

منذ ساعتين
، حتى إذا لم تكن تشعر بالجوع، فحاول تناول الحبوب الكاملة، أو الفاكهة والزبادي قليل الدسم.
، حتى إذا لم تكن تشعر بالجوع، فحاول تناول الحبوب الكاملة، أو الفاكهة والزبادي قليل الدسم.

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– فقدان الوزن ليس ضروريا لصحتك فقط إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، ولكنه أيضا طريقة رائعة لتعزيز ثقتك بقدراتك وجعلك تشعر بتحسن حيال نفسك.

وعادة ما يكون فقدان الوزن مرادفا للكلمة التي نكره جميعنا سماعها، وهي الحمية الغذائية، ولكن ربما تكون هناك طريقة لفقدان الوزن دون تقييد ما تأكله.

وقام موقع “إكسبرس” البريطاني الذي نقلته روسيا اليوم، بالبحث بمساعدة مجموعة من الخبراء، وجمع قائمة من أهم النصائح التي ستمكنك من فقدان الوزن دون التضحية بالكثير.

1- تناول وجبة الإفطار كل صباح:

إذا فاتتك وجبة الإفطار، فإنه بعد ساعات قليلة، ستشعر بالجوع الشديد وتحتاج إلى وجبة خفيفة، وستقوم بعد ذلك بخيارات غذائية سيئة ومن المرجح أن تملأ بطنك بالوجبات السريعة غير الصحية.

ولذلك، حتى إذا لم تكن تشعر بالجوع، فحاول تناول الحبوب الكاملة، أو الفاكهة والزبادي قليل الدسم.

2- توقف عن تناول الطعام ليلا:

إذا كنت تحب وليمة منتصف الليل، فهذا هو أول شيء تحتاج القطع معه لتغيير نمط حياتك.

وتحتاج بالتالي، إلى تحديد وقت تتوقف فيه عن تناول الطعام في اليوم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

وبعد تناول العشاء، يمكنك الحصول على بعض الأطعمة الحلوة طالما كان ذلك قبل بلوغ الوقت المحدد للتوقف عن الأكل.

وينصح الخبراء بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد ذلك، حتى لا تنجذب لتناول أي شيء آخر في وقت متأخر من الليل.

3- ابطاء المضغ:

أولئك الذين يمضغون بسرعة تزيد احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 115% مقارنة بأولئك الذين يأكلون ببطء.

ويشير الخبراء إلى أن المضغ ببطء أكبر سيضمن تناول كميات أقل من الطعام، حيث يقترح معظم الخبراء مضغ قطعة من الطعام 32 مرة قبل ابتلاعها.

ومع ذلك، يتطلب الأمر مضغا أقل لتحليل الطعام الأكثر نعومة والذي يعتمد على الماء.

وبعد تناول الطعام، تقوم أمعاؤك بقمع هرمون الجريلين الذي يتحكم في الجوع. ويقوم جسمك أيضا بإفراز هرمونات الامتلاء التي تخبر دماغك أنك قد أكلت.

وهذا بدوره يجعلك تشعر بالشبع ويساعدك على التوقف عن تناول الطعام.

4- وجبات أصغر:

إذا خفضت حجم الحصة الواحدة من الطعام بنسبة 10% إلى 20% ، فستفقد الوزن دون أن تدرك أنك تفتقد أي شيء.

وعليك وضع كمية قليلة للغاية على طبقك للبدء، ويمكن إضافة المزيد إذا كنت لا تزال جائعا. ويمكنك تناول كمية أكبر من تلك التي حددتها لنفسك فقط إذا كنت بحاجة إليها حقا.

5- البروتين:

البروتين الخالي من الدهون أو قليل الدسم طريقة رائعة لإبقاء شعورك بالشبع.

ويزيد البروتين من مستويات الشبع (هرمونات تقليل الشهية)، ما يجعلك تشعر بالرضا بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وإذا تناولت البروتين في كل وجبة، فسوف تشعر بالامتلاء وأقل احتمالية للإفراط في تناول الأطعمة السكرية.

وبعد تناول الطعام، يتم استخدام بعض السعرات الحرارية في هضم الطعام واستقلابه ، ويُعرف هذا باسم التأثير الحراري للطعام (TEF).

ويحتوي البروتين على نسبة TEF أعلى بكثير عند حوالي 20 إلى 30 %، مقارنة بالكربوهيدرات (5 إلى 10 %) أو الدهون (0 إلى 3%).

وإذا كنت تتناول البروتين في معظم الوجبات، فسيتم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم.

طريقة سهلة لفقدان الوزن هي ممارسة الأكل اليقظ.

6- الأكل اليقظ:

إذا لم تنتبه لما تأكله، فسيستغرق الأمر وقتا أطول حتى تشعر بالشبع.

وبالتالي فإن الانتباه إلى ما تأكله سيساعدك على تناول كميات أقل وببطء أقل في المضغ وانتقاء خيارات غذائية أفضل.

وهذا يعني عدم تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء تصفح الهاتف.

7- الماء:

يمكن إخفاء السعرات الحرارية في المشروبات دون أن تدرك ذلك.

ولهذا يمكن أن تشبع عطشك بمشروبات صحية مثل الماء البارد أو الماء الغازي أو الحليب قليل الدسم أو القليل من عصير الفاكهة الطازجة.

وبالطبع الابتعاد عن المشروبات السكرية والكحول قدر الإمكان.

الوسوم

مقالات ذات صلة

يعتزم موقع فايسبوك تغيير طريقة تعامله مع المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، بعد صدور تقرير يدين تعامله مع الفيروس. وسيتلقى المستخدمون الذي قرأوا محتوى زائفاً حول فيروس كورونا، شاهدوه أو شاركوه، إشعاراً تحذيرياً يدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية. وكانت إحدى الدراسات قد أشارت إلى أن فايسبوك أخفق، مراراً، في التضييق على المنشورات والأخبار الزائفة، خاصة تلك المكتوبة بلغاتٍ غير الإنجليزية. وقال فايسبوك إن نتائج الدراسة لا تعكس العمل الذي أنجز، مؤخراً، في هذا الصدد. وقالت شركة كاليفورنيا تك إنها ستبدأ في إظهار الرسائل، أعلى الصفحة الرئيسية "خلال الأسابيع المقبلة". null مواضيع قد تهمك لماذا ينساق بعض المثقفين وراء الأكاذيب المتعلقة بفيروس كورونا؟ فيروس كورونا: هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الذعر والخوف؟ ما الذي يمكن فعله لوقف انتشار المعلومات المغلوطة عن كورونا؟ تويتر يحظر "المحتوى المضلل" حول وباء كورونا null. إعادة توجيه نحو الحقيقة ستقوم الرسائل بتوجيه الناس إلى الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، حيث يجري دحض الخرافات حول الفيروس. وقال متحدث باسم فايسبوك إن هذه الخطوة ستصل الناس، الذين تفاعلوا مع معلومات مضللة ومؤذية حول الفيروس، بالحقيقة من المصادر الرسمية، في حال شاهدوا أو سمعوا هذه المزاعم مجدداً خارج فايسبوك. وتقف دراسة كبرى أجراها باحثون تابعون لمجموعة Avaaz ، وهي مجموعة مستقلة ذات تمويل جماعي، حول المعلومات المضللة التي نشرت على فيس بوك بست لغات، عن الفيروس. وقال الباحثون إن الملايين من مستخدمي فايسبوك لا يزالون يتعرضون للمعلومات المضللة حول الفيروس، من دون أي إنذار أو تحذير. وخلصت المجموعة إلى أن بعض أكثر الأكاذيب خطورةً حظيت بمئات على الآلاف من المشاهدات، بما فيها مزاعم مثل أن أصحاب البشرة السوداء هم أكثر مقاومةً لفيروس كورونا"، وأن "غاز ثاني أوكسيد الكلورين يدمر فيروس كورونا". وحلل الباحثون أكثر من 100 منشور يحوى معلوماتٍ مغلوطة عن فيروس كورونا، على النسخ الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والعربية، والإيطالية، والفرنسية، من "فايسبوك". مصدر الصورةFACEBOOK وخلصت الدراسة إلى أن: شركة فيسبوك تستغرق مدة قد تصل إلى 22 يوماً لإصدار إشعارات تحذير للمعلومات المضللة عن فيروس كورونا، وقد تتأخر حتى حين يقوم شركاء فايسبوك بتحديد المحتوى المؤذي للمنصة. 29 في المئة من المنشورات الزائفة التي شملتها الدراسة لم يحمل أي تصنيف على النسخة الإنجليزية من فيسبوك. والأمر أكثر سوءاً في بعض اللغات الأخرى، إذ لم يحمل 68 في المئة من المنشورات الزائفة المنشورة باللغة الإيطالية أي تصنيف، في حين بلغت نسبة المحتوى الزائف غير المصنف في النسخة الإسبانية 70 في المئة، وبلغت نسبته 50 في المئة باللغة البرتغالية. كانت جهود فيسبوك في تصنيف المحتوى المضلل حول كورونا باللغة العربية أكثر نجاحا، إذ بلغت نسبة المحتوى غير المصنف نحو 22 في المئة فقط. وقال فايسبوك إنه يواصل توسيع شبكته من متقصي الحقائق، عبر تقديم منح وعقد شراكات مع منظمات موثوقة بأكثر من 50 لغة. وقال مدير الحملة في آفاز،فادي قرعان إن "فايسبوك يقع في قلب أزمة المعلومات المضللة، ولكن الشركة تنحى منحى مغايراً لتطهير هذا النظام من المعلومات السامة، لتصبح أول منصة تواصل اجتماعي تنبّه مستخدميها إلى تعرضوا لمعلومات مضللة حول فيروس كورونا، وتحيلهم إلى حقائق من شأنها إنقاذ حياتهم. أحد الأكاذيب التي رصدها الباحثون كانت المزاعم حول إمكانية التخلص من جسم الفيروس عبر شرب الكثير من الماء، والغرغرة بالملح أو الخل. وقد تمت مشاركة هذا المنشور لأكثر من 31 ألف مرة، قبل أن تزيله فايسبوك بعد تصنيفه زائفاً من قبل آفاز. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 2600 نسخة من المنشور على المنصة، حظوا بنحو 100 ألف تفاعل، ولا تحمل غالبية هذه المنشورات المنسوخة علامة تحذيرية من فايسبوك. وفي منشور إليكتروني، دافع مؤسس فايسبوك ومديره التنفيذي، مارك زوكربرغ، عن عمل شركته بالقول: "وجهنا أكثر من ملياري شخص على فايسبوك وإنستغرام إلى مصادر صحية رسمية عبر مركزنا للمعلومات حول فيروس كورونا، والنوافذ التعليمية المنبثقة، التي ضغط عليها أكثر من 350 مليون شخص لمعرفة المزيد". فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟ "نقوم بإزالة أي محتوى يتضمن معلوماتٍ مضللة قد تؤدي إلى أذى جسدي وشيك. لقد أزلنا مئات الآلاف من الأخبار حول فيروس كورونا، بينها فرضيات مثل أن شرب الكلور يشفي من الفيروس، وأن التباعد الجسدي غير فعال في تجنب تفشي المرض. ويتابع زوكربرغ "بالنسبة للمعلومات المضللة الأخرى، فبمجرد ما يقوم متقصو الحقائق بتصنيفها زائفةً، نخفّض توزيعها ونرفقها بعلامات تحذيرية مع شرح أوفى". ويصر زوكربرغ على أن النوافذ التحذيرية المنبثقة ناجحة، إذ يختار نحو 95% من المستخدمين عدم مشاهدة المحتوى المصنف بعلامة تحذيرية. وقالت إيميلي تايلور، الزميلة المشاركة في "تشاتهام هاوس"، وخبيرة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعتقد أن هذه الخطوة خطوة جيدة من قبل فايسبوك؛ فقد شهدنا إجراءً أكثر استباقية بكثير تجاه المعلومات المضللة أثناء الوباء العالمي، مقارنة مع أحداث أخرى مثل الانتخابات الأمريكية". وقالت "لا نعلم إذا كان ذلك سيحدث فارقاً كبيراً، ولكن الأمر يستحق عناء المحاولة؛ لأن الفارق بين المعلومات المضللة خلال أزمة صحية، وبين المعلومات المضللة خلال انتخابات، هو كون حياة الأشخاص، حرفياً، على المحك".

فيروس كورونا: فايسبوك يعدّل سياسته بشأن المعلومات المضللة بعد تقرير يدينه

منذ 43 دقيقة
الرجال أكثر إقبالا على التدخين من النساء في الكثير من البلدان، وهذا يؤثر على سلامة الرئة

فيروس كورونا: لماذا يتفاوت تأثير الأزمة بين الرجال والنساء؟

منذ 55 دقيقة
iPhone SE

آبل تكشف عن iPhone SE الجديد

منذ ساعة واحدة

الإفراط بتناول الليمون والزنجبيل يخفض مناعة الجسم

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock