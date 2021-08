كيف يمكن أن تؤثر العودة إلى الفصول الدراسية في انتقال “كوفيد – 19″؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تقرير خاص – (مجلة الإيكونوميست) 17/8/2021

كانت العديد من الحكومات قد صرحت بأن إغلاق المدارس يجب أن يكون الملاذ الأخير لاحتواء المزيد من موجات تفشي “كوفيد -19”. وكان ذلك لأن تكاليف الإغلاق على التعلم هائلة. وقد يكون من الصعب تقييم الكيفية التي سيسهم بها مدى انتقال الفيروس في المدارس في التسبب بموجة جديدة من الوباء -حيث يعتمد ذلك على عدد من الأشياء، بما فيها عدد الحالات في المجتمع (إذا كانت مرتفعة، فمن المرجح أن تزداد الحالات في المدارس). ولكن، مع تلقيح المزيد من الراشدين، ستكون المدارس واحدة من الأماكن القليلة التي ما يزال من الممكن أن ينتشر فيها الفيروس بسهولة.

* * *

سوف يستبدل الأطفال في العديد من البلدان قريبًا ألعاب الفيديو وأزياء السباحة بالكتب والزي الرسمي عند عودتهم إلى الفصول الدراسية بعد العطلة الصيفية. وكان إغلاق المدارس واحدة من أكثر السياسات شيوعًا للحد من انتشار فيروس كورونا -وواحدة من أكثر السياسات إثارة للجدل أيضاً. ووفقًا لمنظمة “اليونسكو”، الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، فقد تم منذ بداية تفشي المرض إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم -كليًا أو جزئيًا- لمدة ثلثي العام الدراسي في المتوسط، حيث يعتمد العديد من الأطفال على التعلم المحدود عن بُعد. وحتى الأن، لم تُعد حوالي ثماني دول، بما فيها كمبوديا وسريلانكا وفنزويلا، فتح مدارسها بعد. وقد يؤدي إغلاق المدارس إلى إلحاق الضرر بالأطفال، لكن إعادة فتح المدارس قد يؤدي إلى ظهور بؤر ساخنة لانتقال عدوى فيروس كورونا. فإلى أي مدى قد تغذي العودة إلى المدرسة انتشار الفيروس؟

يمكن أن يلتقط الأطفال الفيروس وأن ينقلوه (على الرغم من أن أعراضهم عادة ما تكون خفيفة). وخلصت مراجعة أجرتها “المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” (CDC) للأبحاث التي نُشرت حول العالم إلى أنه لا الزيادات في الحالات بين الأطفال في سن المدرسة ولا إعادة فتح المدارس يبدو أنها تزيد من انتقال العدوى بين عموم السكان. وفي إيطاليا، التي تضررت بشدة في وقت مبكر من ظهر الوباء، خلصت دراسة إلى أن الطلاب كانوا أقل عرضة للإصابة بفيروس “كوفيد – 19” من عامة السكان خلال الموجة الثانية، وأن المدارس لم تساعد على زيادة معدلات الإصابة. ومع ذلك، فإن المتغيرات الجديدة من الفيروس ومعدلات التطعيم الأعلى بين الراشدين قد تغير ذلك.

في إنجلترا، على سبيل المثال، كانت المدارس مفتوحة في الفترة ما بين 20 أيار (مايو) و7 حزيران (يونيو)، وكان برنامج التطعيم في البلاد قيد التنفيذ وأصبح متغير “دلتا” شديد العدوى من الفيروس هو السلالة المهيمنة. وخلال تلك الفترة، كانت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس خمسة أضعاف نسبة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا. وقد يعود ذلك إلى زيادة الاختبارات في المدارس، أو لأن الأطفال كانوا يختلطون أكثر من الكبار مع تخفيف قواعد الإغلاق. ولكن، قد يكون ذلك أيضًا بسبب الحماية التي تلقاها المزيد من الكبار. ويتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) -وكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي- أنه سيتم العثور على نسبة أعلى من الإصابات بين الأطفال والمراهقين بينما يتم تلقيح المزيد من البالغين بشكل كامل.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: How might the return to classrooms affect covid-19 transmission?