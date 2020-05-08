كيف يمكن أن يغيّر “كورونا” سلاسل التوريد؟

ليندا وانغ* – (شير أميركا) 23/4/2020

على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تستثمر أكثر في تنويع بلاد المنشأ لسلاسل التوريد. وهي تحتاج إلى فهم مورديها والذين يوردون لمورديها. كماً تحتاج أيضاً إلى التنويع. وعليها أن تتأكد من أن المورد لديه العديد من منشآت التصنيع في مناطق مختلفة، أو أن هناك العديد من الموردين حيث يمكنك التبديل والانتقال من واحد لآخر للحصول على الأجزاء والقطع التي تحتاجها. أو يمكنها أن تحتفظ بمخزون أكثر من المعتاد.

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أجبر وباء فيروس كورونا المستجد المصانع في جميع أنحاء العالم على إبطاء أو وقف الإنتاج. ويعطل هذا المستوى المنخفض من الإنتاج سلاسل التوريد والإمداد العالمية التي تحافظ عادةً على تزويد البلدان بكل شيء، من الأدوية إلى الثوم إلى الجوارب.

يقول الاقتصاديون إن جزءاً من المشكلة هو أن سلاسل التوريد اليوم ليست متنوعة بما يكفي. ويقول جيفري غيرتز، الزميل في برنامج التنمية والاقتصاد العالمي في مؤسسة بروكنغز: “هناك الكثير من نقاط الاختناق حيث يتركز إنتاج سلع معينة بشكل كبير في بلد واحد، وأحياناً في مدينة واحدة أو حتى في شركة واحدة، وهذا يخلق المخاطر”. وأضاف: “نحن بالتأكيد نرى ذلك مع الصين. إن هذا الوباء أصبح يؤكد فعلياً حاجتنا إلى زيادة الاستثمار في مرونة وتنوع سلاسل التوريد”.

يوضح ديفيد سيمشي ليفي، المتخصص في الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الاستراتيجيات الصارمة لخفض التكاليف منذ سنوات مضت كانت وراء بعض أوجه النقص اليوم. وقال: “لقد نجحت الشركات في خفض التكاليف، لكنها زادت بشكل كبير من التعرض للمخاطر. وإذا كانت هناك مشكلة مثل تلك التي شهدناها في الأسابيع العديدة الماضية، فهناك خلل كبير في سلاسل التوريد”.

يشير سيمشي ليفي إلى أنه في ثمانينيات القرن العشرين انتقل المزيد والمزيد من الشركات إلى آسيا، وخاصة إلى الصين. ويقول: “كانوا يفكرون في الغالب في تدابير وإجراءات لخفض التكاليف من دون مراعاة لبعض الأمور، على سبيل المثال، تأثير الفترة الزمنية الطويلة للنقل، وزيادة التقلبات وزيادة المخاطر في سلسلة التوريد”.

ويشير سيمشي ليفي إلى أن حصة الصين من التجارة مع بقية العالم قد زادت بشكل كبير. ففي العام 2002، خلال وباء “سارس”، مثلت الصين 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بينما تمثل اليوم 16 بالمائة منه، كما يقول.

تنويع بلاد المنشأ للقطع والمواد التي يرسلها الموردون

يقول غيرتز إن الأكثر من ذلك هو أن “سلاسل التوريد أصبحت بشكل عام أكثر تعقيداً. لدينا الآن المزيد والمزيد من الشركات التي تعتمد على المزيد والمزيد من الموردين الوسطاء لتزويد عمليات الإنتاج الخاصة بها”.

ويذكر ديفيد بين، الخبير الاقتصادي لدى دار كيبلينغر، أن تعطل سلسلة التوريد يتجاوز الصين. وكتب مستشهداً بمصانع الملابس الكمبودية التي أُجبرت على الإغلاق بسبب نقص الأقمشة الصينية: “تكتشف الشركات التي تستورد قطعاً أو مواد من جنوب شرق آسيا أن العديد من هؤلاء الموردين إنما يعتمدون على الصين في الحصول على المواد الخام”.

يقول سيمشي ليفي إن على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تستثمر أكثر في تنويع بلاد المنشأ لسلاسل التوريد. ويضيف: “الأمر لا يقتصر فقط على أنهم بحاجة إلى فهم مورديهم، ولكنهم بحاجة إلى فهم الذين يوردون إلى مورديهم”.

ويقول إن الشركات أيضاً تحتاج إلى التنويع. ويضيف: “عليك أن تتأكد من أن المورد لديه العديد من منشآت التصنيع في مناطق مختلفة، أو أن هناك العديد من الموردين حيث يمكنك التبديل والانتقال من واحد لآخر للحصول على الأجزاء والقطع التي تحتاجها. أو يمكنك الاحتفاظ بمخزون أكثر من المعتاد”.

يشير غيرتز إلى أنه بعد وقوع زلزال وتسونامي العام 2011 في اليابان، والذي أدى إلى نقص في المنتجات، كانت هناك جهود لبناء المزيد من المرونة والتنوع في سلاسل التوريد. لكن تلك الجهود لم تدم طويلا. ويقول: “هناك دائماً خطر يتمثل في أننا لا ندرك نقاط الضعف هذه إلا عندما تضرب وجوهنا. نحن سعداء بالتخلي عن المرونة لصالح الكفاءة في الأوقات العادية، ولكننا عندئذ نُجبر على إعادة تعلم هذا الدرس مرارا وتكرارا. التهديد الحقيقي هو أننا نستجيب ونتصدى للأزمة الحالية، ولكننا لم نضع أي خطوات لتجنب تكرار هذا الأمر في المستقبل”.

يعتقد سيمشي ليفي أن الأمور تختلف هذه المرة. ويقول إن التوترات التجارية الأخيرة حفزت الشركات مسبقاً على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويضيف: “مع وجود الوباء الآن، فإن الاتجاه نحو ذلك سيتسارع. وعندما ننظر إلى سلسلة التوريد بعد 10 سنوات من الآن، سيكون لها هيكل مختلف عن الهيكل الذي رأيناه في السنوات الخمس إلى العشر الماضية”.

ويضيف أن التنويع سيكون “جزءاً أساسياً من تخفيف حدة المخاطر”.

*كاتبة مستقلة