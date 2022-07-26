كيف يمكن لتنظيم تدفق التنفس أن يحسن العقل والتركيز؟

ترجمة: حلا محمود مصطفى

عمان- إن ممارسة تمارين للتحكم في التنفس لتحسين الصحة العقلية عادة قديمة، حيث كانت اليوغا أول طريقة تبني نظرية حول التحكم في التنفس وتتضمن أشكالًا مختلفة من أجل التحكم بالتنفس. إضافة إلى ذلك تم دمج ممارسات التنفس الشرقية مثل اليوغا مع العلاج النفسي الغربي من أجل تحسين الصحة العقلية وتتفاوت هذه الممارسات من ناحية الكثافة والتطبيق. بحسب ما نشر موقع “Psychology Today”.

تستخدم ممارسات التنفس أنماطًا بسيطة للتحكم فيه، والتي تتضمن إبطاء التنفس وإطالة الزفير إلى ما بعد فترة الاستنشاق. تنظيم تدفق التنفس يمكن أن يحسن العقل ويساعد في زيادة التركيز.

وأظهرت الأبحاث النفسية أن ممارسات التنفس هي تدخل فعال للحد من القلق والتوتر. تم العثور على تقنيات للجهاز التنفسي والتي تساعد في تخفيف القلق، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الرهاب والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

يعتقد أن التنفس العميق، أو “التنفس الحجابي”، يحفز العصب المبهم وينشط الجهاز العصبي اللاودى، الذي يشير إلى الراحة والاسترخاء. إن تقنيات التنفس هذه تهدئ الجهاز العصبي اللاإرادي وتقلل من حالة تهيجه وتنبهه المفرطة.

تتضمن تقنية التنفس المتقدمة عملية تنفس عميق وسريع، يتم إجراؤها بدعم متخصص وتهدف هذه التقنية إلى استحضار حالات متغيرة من الوعي، والتحكم في تنفسك واستجابتك للتوتر من حولك.

بسبب مخاوف السلامة المحتملة، لا ينصح بممارسات التنفس المتقدمة لأي شخص لديه تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب والحمل أيضًا. ويفضل القيام بها مع متخصص لتجنب الشعور بالدوار والدوخة.

تعد عملية التنفس بمثابة تقنية فعالة للعقل والجسد للمساعدة في إدارة التوتر. في حين أن هناك إمكانية لممارسات التنفس في التقليل من العواقب السلبية للتوتر لدى البالغين الأصحاء. فوائد ممارسات التنفس عديدة وما يزال بعضا منها غير معروف، فإن هذه الممارسات تهدئ وتشجع على التأمل، وتشكل نفسًا من الهواء النقي خلال الأوقات العصيبة.