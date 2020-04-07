كيف يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 مساعدتك في الحفاظ على لياقتك ومراقبة صحتك أثناء البقاء في المنزل

من المؤكد أنك لن تغادر المنزل للذهاب إلى العمل، ولكنك أيضًا لن تغادر لتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية. لا داعي للقلق، مع ساعة Huawei WATCH GT 2، فإن التدريبات المنزلية ومراقبة الصحة يسيران جنبًا إلى جنب. لن تكون منفتحًا لمتابعة جميع التدريبات الخاصة بك ببيانات غنية فحسب، بل يمكنك أيضًا متابعة جودة نومك والحصول على بعض المؤشرات حول كيفية تحسينه أكثر، مع تتابع مستويات الإجهاد لديك أيضًا!

اتبع التدريبات المنزلية

إن ساعة Huawei WATCH GT 2 قادرة على متابعة مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية. وتشمل هذه أيضًا الأنشطة الداخلية، سواء كانت المشي أو الركض على جهاز المشي الخاص بك، باستخدام آلة الكروس أو حتى بعض التدريب الحر. من خلال متابعة كل خطوة، يمكنك بعد ذلك الحصول على مراقبة شاملة لما يقرب من 190 نوعًا من البيانات مع المشورة المهنية بعد ذلك. إنه كوجود مدرب بجانبك!

الإدارة الصحية الذكية

بغض النظر عن المظهر الأنيق، فإن ارتداء ساعة Huawei WATCH GT 2 طوال اليوم له فوائد صحية أخرى. على سبيل المثال، يمكن لتقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen™ 3.5 الجديدة تمامًا التي تم تطويرها ذاتيًا مراقبة معدل ضربات قلبك بدقة في الوقت الحقيقي على مدار 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى التحقق من جودة النوم لتحسين الحالة العقلية ومستويات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان معدل ضربات قلبك أعلى من 100 نبضة في الدقيقة أو أقل من 50 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق في حالتها غير النشطة، فسوف تنبهك الساعة أيضًا.

نم جيدًا والآن يمكنك التأكد من ذلك

أحد التحذيرات من العمل من المنزل هو أننا لا نعرف حقًا متى نتوقف، مما قد يؤدي إلى العمل في وقت متأخر من الليل، ويؤثر على نمط نومنا. بالتأكيد ستحذرك ساعة Huawei WATCH GT 2 وتطالبك بالاستيقاظ والتنقل بين الحين والآخر. بفضل ميزة TruSleep™ 2.0، يمكنك مراقبة جودة نومك، ومعدل ضربات قلبك، وجودة التنفس، والتي يتم دمجها بعد ذلك لتسجيل جودة نومك. كذلك، تحدد الخواص المدعمة بالذكاء الاصطناعي في ساعة Huawei WATCH GT 2 ست مشاكل نموذجية للنوم: صعوبة النوم، والنوم الضحل، والنوم الخفيف أثناء الليل، والاستيقاظ المبكر، والأحلام المتعددة، وجدول العمل غير المنتظم، مع تقديم المئات من اقتراحات تحسين النوم وخدمات النوم الشخصية، مثل: التأمل، تمارين التوجيه العميق للنوم، تمارين سريعة للاسترخاء، النوم المتأخر، من بين أمور أخرى. وأخيرًا، تنشئ 8 تقارير للنوم من أجل مراقبة وتحليل شامل للنوم لمساعدتك على تحسين جودة النوم والحصول على نوم هادئ ومريح.

الابتعاد عن كل الضغوط

مشاكل الاتصال، رسائل البريد الإلكتروني المتأخرة، الموافقات، يمكن أن تؤدي جميعها إلى الضغط عليك، وهذا بدوره ليس جيدًا لصحتك. بفضل تقنية TruRelax™ في ساعة Huawei WATCH GT 2، يمكن للساعة مراقبة مستويات التوتر لديك والتذكير بالهدوء، حتى تمنحك بعض تمارين التنفس للاسترخاء.

فقط لأنك في المنزل طوال اليوم، لا يعني ذلك أنه يجب عليك التخلي عن روتينك الصحي. حافظ على متابعة صحتك ولياقتك، مع ساعة Huawei WATCH GT 2، يمكنك الحفاظ على لياقتك والحفاظ على كفاءتك مع مستشار صحي افتراضي فعال وقوي يستخدم التكنولوجيا وأجهزة الاستشعار المتقدمة للتأكد من أنك لا تزال في أفضل حالاتك.