حياتناصحة وأسرة

كيف يواجه كبار السن جفاف الفم؟

منذ ساعتين

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الغد– يعد جفاف الفم من المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار السن، ومن أسبابه تراجع إفراز اللعاب مع التقدم في العمر.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية كما نقلت الجزيرة أن بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في جفاف الفم، مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم والمسكنات وبخاخ الربو، لذا ينبغي مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

ولمواجهة جفاف الفم، يتعين على كبار السن شرب الماء بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا، مع تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء كالخيار والبطيخ.

كما يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح أو التوابل، لأنها تتسبب في زيادة جفاف الفم. وللسبب ذاته ينبغي الإقلاع عن التدخين.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم، فيجب استشارة الطبيب على وجه السرعة، نظرا لأن جفاف الفم قد ينذر حينئذ بأمراض خطيرة في الأسنان أو الغدد اللعابية.

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