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“كيكر” تختار ليفاندوفسكي لاعب العام

منذ 53 دقيقة

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برلين –  اختارت مجلة (كيكر) الألمانية الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أفضل لاعب في العام، بينما منحت لقب أفضل مدير فني، لمدرب الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا هانز فليك.

وتوج ليفاندوفسكي بهذا للقب بعد حصوله على 276 نقطة في التصويت الذي شارك به صحفيون رياضيون، في حين جاء زميله توماس مولر في المركز الثاني (54).

من جانبه، تصدر فليك، الذي تولى الإدارة الفنية للبافاري في نوفمبر/تشرين ثان الماضي خلفا لنيكو كوفاتش، في فئة المدربين، بحصوله على 223 نقطة، يليه يورجن كلوب الذي يقود ليفربول، بـ164 نقطة. – (إفي)

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