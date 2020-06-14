كيكي سيتيين يُبدي تفاؤله بعد العودة القوية لبرشلونة

مدريد – أبدى المدرب كيكي سيتيين تفاؤله بالأداء القوي الذي قدمه فريقه برشلونة المتصدر وبطل الموسمين الماضيين، وأتاح له تحقيق فوز كبير على مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء فوز النادي الكتالوني في مباراته الأولى بعد توقف المنافسات لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بفضل أساسي لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ساهم بثلاثة أهداف، اذ سجل الهدف الأخير في الوقت بدل الضائع، ومرر تمريرتين حاسمتين لهدفي جوردي ألبا والدنماركي مارتن برايثوايت.

وقال سيتيين في تصريحات بعد الفوز: “كان ثمة العديد من الشكوك حول الإجابات التي سنقدمها (في العودة الى المنافسات بعد توقف طويل). أحد لم يكن واثقا مما سيحدث”.

وتابع: “لكن الجميع (اللاعبين) أظهروا دقة في التعامل مع الكرة، بالطبع في بعض المرات كان يمكننا تفادي خسارتها، كان يمكننا السيطرة بشكل أكبر، لكن كل ذلك سيكون على ما يرام حين يتحسن لمسنا للكرة، ومع الوقت”.

وشدد المدرب على ان “الفوز بالمباراة بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الثقة بمواصلة الأفضلية التي نتمتع بها”، وأتاح الفوز لبرشلونة بتوسيع صدارته في الترتيب الى خمس نقاط بشكل موقت، في انتظار خوض صاحب المركز الثاني غريمه ريال مدريد مباراته الأولى بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك في وقت لاحق اليوم الأحد أمام ضيفه إيبار.

وأعرب سيتيين عن سعادته بتحقيق نتيجة مماثلة في المباراة الأولى بعد استئناف الدوري “لأن بداية كهذه هي إشارة إيجابية جدا للمستقبل”، حيث دفع “كوفيد-19” الى تعليق منافسات الدوري الإسباني، كغيره من غالبية المنافسات الرياضية حول العالم، منتصف آذار/مارس الماضي، قبل ان تستكمل منافساته هذا الأسبوع خلف أبواب موصدة ومع بروتوكول صحي صارم. (أ ف ب)