برلين- انتخب رئيس نادي فرايبورج السابق فريتس كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع الجمعة وهو أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء ويطمح للتعافي من سلسلة فضائح.

وكان كيلر، رئيس فرايبورج منذ 2010، المرشح الوحيد‭‭‭ ‬‬‬للجنة تشكلت لاختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.

وحصل في الانتخابات يوم الجمعة على 257 صوتا من مندوبي الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية.

وسيخلف رينهارد جريندل الذي استقال في أبريل نيسان الماضي تحت ضغط بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني وساعة باهظة الثمن هدية من رجل أعمال أوكراني ومسؤول كرة القدم جريجوري سوركيس.

– (رويترز)