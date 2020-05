كيلليني: عرقلة راموس لمحمد صلاح كانت “ضربة معلم”

نيقوسيا – اعتبر قائد فريق يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيلليني أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني هو أفضل مدافع في العالم، وأن عرقلته للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2018، كانت “ضربة معلم”.

وأتت هذه التصريحات في مقتطفات من السيرة الذاتية للمدافع الإيطالي نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية على موقعها الالكتروني السبت، تضاف الى مقتطفات سابقة نشرت في الأيام الماضية، وأثارت جدلا مع لاعبين منهم مواطنه ماريو بالوتيلي، وزميله السابق في يوفنتوس البرازيلي فيليبي ميلو.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي المسابقة على الملعب الأولمبي بكييف في 26 أيار (مايو) 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية. وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر أثّرت سلبا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

Giorgio Chiellini calls Sergio Ramos ‘the best defender in the world’ & his foul on Mohamed Salah in the 2018 Champions League Final a ‘masterstroke’ https://t.co/25lz4fIiQl #Juventus #RealMadrid #LFC pic.twitter.com/ssOmXUGhHD

— footballitalia (@footballitalia) May 16, 2020