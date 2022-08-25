كيليني: أنا قبيح وهذا سبب انجذاب النساء لي

قال مدافع يوفنتوس السابق جورجيو كيليني، إن السبب وراء قيامه بمواعدة العديد النساء الجميلات على مر السنين يعود إلى نجاحه كلاعب كرة قدم، فلو لم يكن كذلك لما انجذبت النساء إليه لأنه “قبيح”، فالشهرة ساعدته في حياته العاطفية بحسب قوله.

عندما سئل عما إذا كانت الشهرة ساعدته في جذب النساء، أجاب وهو يضحك “انظروا كم أنا قبيح … نعم الشهرة ساعدتني”.

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وبالعودة إلى كانون الثاني – يناير 2021، قال كيليني لمغني الراب فيديز “أنا أقبح من الجوع .. لم يكن من الممكن أن أكون مع النساء دون أن أكون لاعب كرة قدم”.

و كيليني متزوج من كارولينا بونيستالي منذ العام 2014 بعد خطبة استمرت أربع سنوات وبينهما فتاتين.