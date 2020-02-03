كينين تقتحم قائمة أفضل 10 لاعبات في تصنيف التنس للسيدات – فيديو

مدن – اقتحمت الأمريكية صوفيا كينين قائمة أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي للتنس بعد تتويجها للمرة الأولى في مسيرتها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، على حساب الإسبانية جاربيني موجوروزا، الذي صعدت بفضل تألقها في البطولة 16 مركزا دفعة واحدة لتحل في التصنيف الـ16.

وحافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي بعد بلوغها الدور نصف النهائي للبطولة المقامة على أرضها قبل توديعها على يد كينين، صاحبة الـ21 عاما.

فيما صعدت الرومانية سيمونا هاليب مركزا لتحل في الوصافة، على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وبالمثل صعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزا لتحل رابعة والسويسرية بليندا بينشيتش مركزين لتحل خامسة.

بينما تراجعت اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة باللقب في عام 2019، ستة مراكز دفعة واحدة لتتراجع للتصنيف العاشر عالميا.

فيما يلي قائمة أفضل عشر لاعبات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8367 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 6101 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5290 نقطة.

4- الأوكرانية إلينا سفيتولينا 4775 نقطة.

5- السويسرية بليندا بينشيتش 4675 نقطة.

6- الكندية بيانكا أندريسكو 4665 نقطة.

7- الأمريكية صوفيا كينين 4495 نقطة.

8- الهولندية كيكي بيرتنس 3965 نقطة.

9- الأمريكية سيرينا ويليامز 3915 نقطة.

10- اليابانية نعومي أوساكا 3626 نقطة. – (إفي)