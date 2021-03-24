كين “المرهق” خارج تشكيلة إيطاليا

ميلانو – انسحب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي مويس كين من تشكيلة المنتخب الإيطالي لمبارياته الثلاث المقبلة في تصفيات مونديال قطر 2022، وذلك بسبب الارهاق بحسب ما أفاد الأربعاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسمح لابن الـ21 عاما الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان سان جرمان على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنكليزي، بالعودة الى نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن “كين عانى من حالة إرهاق جعلته غير متوفر للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضد إيرلندا الشمالية، بلغاريا وليتوانيا. ولهذا السبب، أُبعِدَ كين عن تشكيلة الـ+أزوري+ وسيعود هذا الصباح الى ناديه باريس سان جرمان”.

وبعدما عانى الأمرين منذ قدومه الى إيفرتون في صيف 2019 من يوفنتوس، استعاد كين مستواه في العاصمة الفرنسية حيث سجل 11 هدفاً في 20 مباراة خاضها في الدوري و15 في 29 ضمن جميع المسابقات.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي سجل له كين هدفين في ثماني مشاركات، مع إيرلندا الشمالية الخميس في بارما ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يلتقي بلغاريا وليتوانيا خارج أرضه الأحد والأربعاء المقبلين.

وتمكن لاعبو إنتر ميلان أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي من الانضمام لفريق المدرب روبرتو مانشيني، بعدما تأخر التحاقهم بالمنتخب نتيجة تفشي فيروس كورونا في صفوف نادي شمال إيطاليا الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري منذ العام 2010. -(أ ف ب)