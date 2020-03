كين يؤيد إلغاء الموسم في حال استحالة استكماله بنهاية حزيران

لندن – أكد قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين الأحد أنه يؤيد إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في حال استحالة استكماله بنهاية حزيران (يونيو) المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت رابطة الدوري الإنجليزي النشاط الكروي حتى 30 نيسان (أبريل) المقبل، ومن المرجح تمديد فترة التوقف في الأيام القليلة المقبلة.

ولا تلوح اي فكرة وفي الأفق عما إذا كانت عجلة البطولات الكروية ستعود إلى الدوران مجددا أو موعد استئنافها، لكن تأجيل نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة هذا الصيف إلى العام المقبل، يفتح الأبواب أمام استكمال المنافسات إلى ما بعد حزيران (يونيو) المقبل.

ولا يريد هداف توتنهام من رؤساء الدوري الإنجليزي اتخاذ قرار باستمرار الموسم الحالي إلى ما بعد حزيران (يونيو) أو حتى بداية موسم 2020-2021 في آب (أغسطس) المقبلين، على غرار ما تم اقتراحه من قبل بعض المسؤولين عن اللعبة في انجلترا.

Harry Kane was honest about his Tottenham future 👀 pic.twitter.com/VPm2nXNdot

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2020