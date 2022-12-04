كين يتحدث عن صلاح قبل مباراة السنغال: ليس هنا

علق قاد المنتخب الإنجليزي هاري كين، حول غياب النجم المصري محمد صلاح عن مونديال 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إنجلترا والسنغال.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للقائد هاري كين حول غياب صلاح عن المونديال، ومنافسته المحتدمة مع النجم المصري، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجاب كين: “لعبنا أنا وصلاح مواجهات ممتازة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للأسف صلاح ليس موجودا في المونديال، لكنه لاعب على مستوى عالمي بكل تأكيد، وأنا متأكد أنه سيقاتل للعب هنا في الفرصة المقبلة”.

وأضاف: “لدينا معا منافسة ممتازة بالدوري وهذا الأمر سيستمر في المستقبل”.

وكان كين قد “اقتنص” جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي من محمد صلاح بفارق هدف واحد في 2021، قبل أن يعود صلاح ليظفر به بالتشارك مع الكوري هيونغ مين سون في 2022.

وسيقود هاري كين خط هجوم المنتخب الإنجليزي أمام السنغال، في مواجهة دور الـ16 من مونديال 2022، مساء الأحد. (وكالات)