كين يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الاصابة

لندن – سيغيب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابته في كلا الكاحلين خلال مواجهة ليفربول التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1). وتلقى مهاجم السبيرز العلاج مرتين في شوط المباراة الأول بسبب تعرضه لإصابة في كلا الكاحلين وهو ما أجبره على مغادرة الملعب بين شوطي اللقاء. وقال مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مؤتمر صحفي “الإصابة الثانية كانت اسوأ من الأولى. كان بإمكانه تحمل إصابة واحدة وليس اثنتين. ليخرج هاري من مباراة تلقينا الهزيمة بها، بالتأكيد كان الأمر إكثر من آلام”. وكان الكاحلان هما الصداع الأكبر في رأس كين خلال مسيرته، حيث غاب عن العديد من المباريات في موسم 2018 – 2019 بسبب إصابة كبيرة في الأربطة. – (إفي)