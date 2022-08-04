كيوان والصباغ وفرقة “برادة” يحيون أمسية غنائية على “الشمالي”

أحمد الشوابكة

جرش- حلق الحضور الجماهيري في الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين تحت شعار (نورت ليالينا)، التي أقيمت مساء الثلاثاء على المسرح الشمالي، حول الأغاني الفلكلورية والطربية في ليلة سمر أردنية، وشارك فيها كل من الفنانين: يوسف كيوان ويزن الصباغ، إضافة إلى فرقة برادة المغربية، الذين أبدعوا بتقديم باقة وصلات غنائية تراثية وفلكلورية وطربية ووطنية، وسط صيحات الجمهور الذي اندمج مع الأداء لكل فنان قدم وصلته الغنائية.

كانت بداية الحفل مع الفنان يوسف كيوان، الذي قدم وصلة غنائية تحاكي روح الطرب الأصيل عبر أغان أبدع في تقديمها للحضور، الذي استمتع بأدائه الغنائي، وبخاصة أغنية نجاة الصغيرة “أما براوة”، لينطلق إلى رائعة الراحل اللبناني وديع الصافي “عندك بحرية” سبقها موال، لينهي وصلته برائعة وديع الصافي “يابني” التي سبقها موال أيضا، وقد تفاعل معها الجمهور مردداً الكلمات، ليولع الجمهور مدرجات المسرح، بأدائه الغنائي المبهر مطالباً الإعادة مراراً وتكراراً.

ويذكر أن الفنان الأردني يوسف كيوان بدأ مشواره الفني منذ طفولته في فرقة “الهدى للأناشيد الاسلامية”، إذ يمتلك سجلاً يمتلئ بالمنجزات والأعمال الفنية التي أسهم من خلالها برفع علم بلده بمناسبات عربية ومحلية، خصوصا أنه يجيد الغناء والتمثيل وله مشاركات في مهرجانات عدة، وكان آخرها مشاركته في افتتاح مهرجان “سوتشي” السينمائي العالمي في روسيا بتقديمه أغنية تراثية بعنوان “يا مرحبا سوتشي”.

وشارك كيوان في الفيلم السينمائي “الصندوق”، من بطولته وإخراج أحمد الخطيب وحصل على جائزة أفضل عمل إنساني في المهرجان، بدعوة رتبها الروائي الأردني المغترب الدكتور محيي الدين فندور.

ويرى أن الفن فتح له أبوابا كثيرة، وقدمه للجماهير؛ إذ شارك في المسرح والدراما والغناء. يقول “رغم الظروف التي تشهدها الحالة الفنية من إحباطات وانتكاسات، لكن الأمل ما يزال يرتسم بالتفاؤل في كيانه”.

أما الوصلة الغنائية الثانية، فقد قدمها الفنان الأردني يزن الصباغ وسط تفاعل الجمهور الذي رقص وردد أغانيه، التي بدأها برائعة الفنان اللبناني وائل جسار “غريبة الناس”، لينتقل بعد ذلك إلى موال قبل أن يؤدي رائعة الراحل اللبناني وديع الصافي “رمشة عينك”، ليختتم وصلته برائعة سلطان الطرب جورج وسوف “بتعاتبني على كلمة”، وسط تصفيق وهتاف ملأ المدرجات.

وبدأ يزن الصباغ الحاصل على درجة الماجستير في الموسيقا، مشواره الفني من عمر 13 سنة مع فرقة عمان للموسيقا العربية بقيادة الفنان صخر حتر التابعة للمعهد الوطني للموسيقا، وحصل على الجائزة الثالثة على مستوى المملكة في مهرجان الغناء الأردني 2010-2011، الذي أقامته وزارة الثقافة، وشارك في مهرجان الأغنية العربية التابع لاتحاد الدول العربية في العام 2013 الذي أقيم في الجمهورية التونسية، وحصل على الجائزة الكبرى “جائزة الميكروفون الذهبي” على مستوى الوطن العربي بأغنية خاصة بعنوان “قمراً أراكِ” كلمات توفيق فارس وألحان أحمد رامي وتوزيع موسيقي الدكتور هيثم سكرية 2014، كما شارك في مسابقة الغناء الشرقي/ في مهرجان الموسيقا العربية- جمهورية مصر العربية، وحصل على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي، وفي 2016 حصل على درجة البكالوريوس، وعمل كمدرس في معهد كريشندو للموسيقا والفنون لآلة العود، وشارك الصباغ في مختلف المهرجانات والفعاليات داخل الأردن وخارجها، من أهمها “مهرجان المسرح العربي” والمهرجان العربي لفنون العرض- الدار البيضاء- المغرب.

وكان ختام الليلة مسكا مع فرقة “برادة” المغربية، التي أبدعت في تقديم نماذج حية للعديد من الأنماط الموسيقية التي تمثل فلسفة وخلفية ثقافية عن الطريقة العيساوية وهي إحدى الطرق الصوفية التي تستخدم مجموعة آلات تقليدية كالطبل والغيطة (نوع من المزامير) والبندير (الذي جرى تطويره عن بقية البنادر بإضافة الأقراص النحاسية) والنفير (آلة نفخية) وغيرها لتقديم المدائح والإنشاد.

كما قدمت الفرقة شكلاً موسيقياً بطقوس عدة مثل الأعراس التي تؤدي خلالها أغاني محددة، وفي الاحتفالات الدينية التي تقام باسم “العشوي” بين صلاتي العصر والمغرب، أو تلك التي تقدم بين العشاء والفجر، أو الحضرة التي جرى توظيفها في عروض فرجوية تجمع بين المسرح والغناء والموسيقا، أو المواسم التي تنظم عند زيارة أضرحة الأولياء من شيوخ الطريقة.

وتم تكريم الفنانين وأعضاء الفرقة من قبل إدارة المهرجان، تقديراً لمشاركتهم في فعاليات مهرجان.

الفنان يوسف كيوان-( تصوير: أمير خليفة)