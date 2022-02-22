كييف.. طهران وكل ما تبقى

معاريف

زلمان شوفال

“روسيا هي لغز يحيطه الغموض في داخل مجهول”، قال قبل 33 سنة تشرتشل. ويخيل أن هذا القول ساري المفعول حتى اليوم. فالأجواء حول أزمة اوكرانيا بلغت في الأيام الأخيرة نقطة غليان، وليس واضحا بعد، عند كتابة هذه الكلمات، إلى أين تتجه الأمور. في هذه الاثناء فان هذه أساسا هي حرب نفسية. الرئيس بايدن، الذي يتخذ موقفا حازما بالهام من اعتبارات عالمية وسياسة داخلية على حد سواء، أعلن “انه مقتنع بان بوتين قرر احتلال أوكرانيا”، ولكن لما لم يكن موعد نفاد مفعول لهذا التهديد من الصعب تناوله كحقيقة سارية المفعول. اما بوتين من جهته فيواصل تحريك القوات هنا وهناك وان يدعي في نفس الوقت بانه معني بالسلام (مخططو الهجوم يدعون دوما بانهم معنيون بالسلام)، وإذا ما منعت الحرب في اعقاب لقاء بينهما، فان بايدن وبوتين على حد سواء سيعرضان ذلك كانجاز لسياستهما.

سواء كان الآن حسم أم لا، فان الدوافع الروسية واضحة: فإضافة الى الانفعالات التاريخية والقومية في أنه في أوكرانيا بعامة وفي كييف بخاصة، توجد جذور الامة الروسية كلها، تشكل أوكرانيا من ناحيتهم عمقا إستراتيجيا حيويا. تعتقد روسيا بان مطالبتها بعدم ضم أوكرانيا إلى الناتو يستند إلى تصريحات في حينه بوزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر للرئيس الروسي غورباتشوف، بانه بعد توحيد المانيا، فان حلف الناتو لن يتوسع شرقا. في واشنطن ينفون بانه كان تعهدا كهذا، ولكن نية موسكو واضحة: إدخال أوكرانيا ومناطق أخرى في محيطها ضمن النطاق الروسي. ليس للازمة الأوكرانية في هذه المرحلة آثار مباشرة على إسرائيل، لكن الميول الأوسع لروسيا بدعم من الصين لأجل إقامة “نظام عالمي جديد، على حساب مكانة الولايات المتحدة العليا الحالية، من شأنها أن تؤثر علينا أيضا.

تتخذ حكومة إسرائيل جانب الحياد العملي في الأزمة الحالية، وهذا صحيح من ناحية مبدئية ومن ناحية الواقعية السياسية على حد سواء. وعلى أي حال فان هذه تكاد تكون الخطوة الدبلوماسية الإيجابية الوحيدة التي اتخذتها هذه الحكومة بمبادرتها منذ قيامها. ولكن هذا كان وليد سياسة بنيامين نتنياهو لخلق شرق أوسط جديد يقوم على المصالح المشتركة بين دول المنطقة على نحو منفصل عن المسألة الفلسطينية، وليس ثمرة إستراتيجية الحكومة الحالية. من جهة أخرى، في موضوع الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يوقع في كل لحظة فان الحكومة عديمة الوسيلة وتجس خطاها في الظلام.

في إحدى الصحف كتب أن الحكومة قررت إدارة “سياسة خارجية ليبرالية”، دون أن تفسر ماذا يعني هذا: هل المقصود تبريد العلاقات في أوروبا الشرقية وربما مع الهند ودول معينة في أميركا اللاتينية تؤيد إسرائيل، في صالح دول تجد “الليبرالية” لديها تعبيرها أساسا باتخاذ مواقف مناهضة لإسرائيل أو مؤيدة للفلسطينيين؟ ان العلاقات الخارجية والدبلوماسية هي موضوع مصالح وعلاقات، للسياسة، الأمن والاقتصاد وليس للنزاعات الايديولوجية المزعومة. مركز سياستنا الخارجية هو عن حق في علاقاتنا مع الولايات المتحدة. ومؤخرا نشرت في المجلة الأميركية “بوليتيكو” مقابلة مع نائب وزير الخارجية عيدان رول بعنوان “هل يمكن إعادة بناء تأييد الديمقراطيين لإسرائيل؟”. يتخذ النائب رول صورة الشخص العملي والفهيم الذي يحاول التصدي للعقبات التي تقف في طريق العلاقات آنفة الذكر، ولكن من الصعب ألا يأخذ المرء الانطباع بان بعضا من مفاهيمه عن الوضع المقلق الحالي مع الديمقراطيين يعتمد على سوء فهم الواقع السياسي الحالي في أميركا. واخطر من ذلك، يبدو في كلامه ميل للرقص مع اليسار الأميركي.

في الماضي، قامت علاقات إسرائيل والولايات المتحدة على أساس القيم المشتركة، ولكن منذئذ طرأ في الولايات المتحدة تدهور خطير في هذه القيم حيث أنه تنتشر في أجزاء من الحزب الديمقراطي موقف مناهض لإسرائيل ولاسامي بوضوح لا يمكن لأي كلمات لطيفة أن تجدي في تغييره. صحيح أن هناك مؤشرات أولية على أنه بين المصوتين للديمقراطيين بداية يقظة ما ضد اليسار المتطرف ولكن في هذه الاثناء فان المجموعة أنفة الذكر المسماة “التقدمية” هي التي تعطي النبرة في قسم من مواقف الحزب كله، وهذا لا يرتبط بموقف إسرائيل هذا أو ذاك، بل بنهج مقصود مناهض لإسرائيل. هناك من يدعي أن حكومة نتنياهو كانت قريبة جدا من طاولة الجمهوريين رغم أن هذا برر نفسه من ناحية النتائج، وربما بالنسبة للحكومة الحالية يبدو ان هذا تركز على حماسة زائدة للجيب الديمقراطي. أحيانا قد يكون هذا التماثل أحادي المسلك مبرر، ولكن محظور على إسرائيل أن تعد كمتحيزة إلى جانب ما فقط في الطيف السياسي الأميركي، فما بالك ان هذا الطيف قد يتغير وربما في المستقبل القريب ايضا. في الدبلوماسية الحكيمة يمكن الالتصاق بالادارة الحالية وأن نكون ايضا منصتين للعلاقات مع الحزب الذي في المعارضة، ولدينا تجربة طيبة في هذا الشأن.