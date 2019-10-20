كي بي ام جي الأردن أقامت مسابقة KPMG الرابعة للتميّـز المحاسبي

أقامت كي بي ام جي الأردن بالتعاون مع جامعة اليرموك مسابقة KPMG الأردن للتميز المحاسبي السنوية، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، وشارك فيها 22 جامعةً من الجامعات الأردنية، وتهدف هذه المسابقة لقياس مهارات الطلبة الأوائل من أقسام المحاسبة، وإبراز المواهب المميّزة وتنمية روح التنافس بين الطلبة ومساعدة الطلبة على التخطيط لمستقبلهم المهني.

وتم خلال المسابقة طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بمعايير المحاسبة والتدقيق والمحاسبة الإدارية والتكاليف والضرائب على الفرق المشاركة. وقد فاز بالمركز الأول فريق جامعة البلقاء التطبيقية كليّة عمّان، والمركز الثاني فريق الجامعة الأردنية، والمركز الثالث فريق جامعة فيلادلفيا الخاصة، وفازت الفرق الثلاثة بجوائز مختلفة مُقدمة من مؤسسة كي بي ام جي القواسمي وشركاه في الأردن؛ حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس ذهبي إضافة إلى منحة للطلبة الفائزين لدورة “CPA أو CMA” ومبلغ نقدي للفريق، أما المركز الثاني فحصل على الكأس الفضي وخصم 50% للطلبة الفائزين لدورة “CPA أو CMA” ، إضافة الى مبلغ نقدي للفريق، فيما حصل المركز الثالث على الكأس البرونزي وخصم 25% للطلبة الفائزين لدورة “CPA أو CMA”، ومبلغ نقدي للفريق.

وتعتبر مؤسسة كي بي ام جي واحدة من أهم وأكبر الشركات التي تقدم خدمات التدقيق والاستشارات الضريبية والمالية في العالم.