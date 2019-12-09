كي تكون راضيا في عملك.. اتبع هذه الطرق

علاء علي عبد

عمان – تقول واحدة من أهم النظريات المهنية إن نجاح أي إدارة يعتمد بشكل كبير على اهتمامها باحتياجات موظفيها بشكل متواز مع اهتمامها بمصلحة العمل الذي تديره.

لكن، ولسوء الحظ، فإن الكثير من الشركات والمؤسسات لا تضع مصلحة الموظفين ضمن أولوياتها أو حتى قريبا منها.

لا يمكن غض البصر عن أهمية ما لدى الموظف من خبرة لتنفيذ عمله، وبالتالي فمن المنطقي أن يتعامل الموظف بشيء من الأنانية، إن جاز لي التعبير، في سبيل قيام الشركة بتلبية احتياجاته، ففي النهاية تلبية احتياجات الموظفين تعود بالنفع على الشركة ككل لأن راحة الموظف تجعله أكثر رغبة ببذل أقصى ما لديه لتنفيذ ما يطلب منه من مهام. من الطرق التي يمكن أن تساعد الموظف على تأمين تلبية طلباته من قبل الشركة التي يعمل بها ما يلي: