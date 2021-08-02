كُتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة.. وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

عمان– يتوقع ان تقترب من المملكة كُتلة هوائية حارّة اليوم الاثنين، يزداد تأثيرها في النصف الثاني من الأسبوع لذا يطرأ ارتفاع طفيف وإضافي على درجات الحرارة، وتستمر أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ووفق موقع “طقس العرب”، يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة و مناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وقد تؤدي إلى إثارة الغبار.

وأوصى “طقس العرب” بعدم التعرض المباشر و الطويل لأشعة الشمس في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وفي الليل، يتوقع ان يكون الطقس أدفأ من المُعتاد بالنسبة لساعات الليل في مُختلف المناطق، يتحوّل إلى مُعتدل خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي حين تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.