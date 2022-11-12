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لأصحاب الصالونات.. 4 سنوات خبرة شرط قبول عضوية النقابة

5:16 م2022-11-12
لأصحاب الصالونات.. 4 سنوات خبرة شرط قبول عضوية النقابة
لأصحاب الصالونات.. 4 سنوات خبرة شرط قبول عضوية النقابة

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قال رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل سامي بوشة، إن النقابة لا تقبل في عضويتها أي صاحب صالون إلا بعد التأكد من مسيرته المهنية من حيث دراسته للمهنة ومدة خبرته فيها التي يجب ألا تقل عن 4 سنوات.
وأكد بوشة في بيان اليوم السبت، انه يجب على صاحب الصالون اجتيازه الاختبار المهني الشامل من الناحيتين النظرية والعملية لكل مهارات المهنة، الأمر الذي يجعل النقابة على يقين من أن أعضاءها يمتلكون الأهلية الكاملة لمزاولة المهنة بكفاءة واقتدار ويستحقون بها أن يكونوا أعضاء، وأن يزاولوا المهنة في صالوناتهم ومراكزهم الخاصة.
وطالبت النقابة بالأخذ برأيها والاستفادة من خبرتها ووجودها في سوق العمل ، وأن يتم التعامل معها كبيت خبرة و راعية لشؤون المهنة وأصحابها قبل منح التصريح والترخيص بمزاولة المهنة، وإشراكها عند إعداد التشريعات والقرارات الناظمة للمهنة وأصحابها. بترا

5:16 م2022-11-12
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