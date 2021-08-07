لأولياء الأمور.. توفر الزي المدرسي في الأسواق بأسعار معقولة

عمان- الغد- أكد ممثل مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري توفر كافة مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي للقطاعين العام والخاص في الأسواق والمحلات بأسعار معقولة وجودة عالية.

وقال قادري إن قطاع المحيكات استعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير كافة المستلزمات في الأسواق وبأسعار معقولة وتناسب الجميع.

وأشار قادري إلى تأكيد الحكومة ووزارة التربية بأن العام الدراسي الجديد سيكون وجاهيا، داعيا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة والشائعات المتضاربة حول عدم عودة التعليم الوجاهي، التي أربكت المشهد وجعلت أولياء أمور الطلبة في حالة من عدم الوضوح والاعتقاد بأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو العام الدراسي الماضي.

وأضاف قادري أن العام الحالي يختلف عن سابقه، في ظل تلقي الغالبية العظمة من الكوادر التعليمية لمطعوم فايروس كورونا، وفتح الحكومة المجال لمن هم فوق 12 سنة لتلقي اللقاح، وهذا من شأنه ضمان الوصول الى تعليم وجاهي آمن، دون مخاوف صحية كما كان عليه سابقاً.

وشدد القادري على أن الإقبال على شراء المسلتزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية، بالتالي الحفاظ على شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وتمكينها من البدأ التدريحي لمرحلة التعافي.

ودعا أولياء الأمور إلى تجهيز أبنائهم لاستقبال العام الدراسي الجديد معنويا بشراء احتياجاتهم المدرسية وتجهيزهم ذهنيا لتجاوز آثار كورونا النفسية على الطلبة.

وبين أهمية صناعة الزي المدرسي الحكومي باعتبارها إحدى ابرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، وهذا ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بحوالي من 70-80% من قيمته.

وقدر عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بأكثر من 100 مصنع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 الآف عامل وعاملة من الأردنيين.