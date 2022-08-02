لأول مرة.. التقدم على وظيفة مؤذن وخادم مسجد إلكترونياً

عبدالله الربيحات



عمان- بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان بدأ اليوم ولاول مرة باستقبال طلبات التوظيف المقدمة على وظائف الفئة الثالثة الكترونياً ، من خلال نظام الكتروني معد خصيصا لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة ، واشار ان انشاء هذا النظام الالكتروني واطلاقه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية الديوان في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتخفيف عليهم من جهة، وضمان سرعة ودقة اجراءات التوظيف من جهة اخرى اسوة بطلبات الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والفني ، واضاف الناصر ان التقدم على وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، سيكون الكترونيا .

ومن جهته، بين أمين عام ديوان الخدمة المدنية م.مبارك الخلايلة انه وبالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بدا الديوان اليوم باستقبال طلبات المتقدمين على وظيفة (مؤذن وخادم مسجد) الكترونياً ولغاية الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 ، من خلال الرابط الالكتروني المدرج في الاعلان المنشور بتاريخ 1/8/2022 في الصحف وعلى موقع الديوان الالكتروني ، وذلك لغايات تعبئة (100) وظيفة على الفئة الثالثة بمسمى مؤذن وخادم مسجد ، وبين الخلايلة انه سيتم استكمال الاعلان عن باقي هذه الوظائف تبعا ، حيث تضمن الاعلان الاول الوظائف المطلوبة على مستوى اقليم الوسط.

و اضاف الخلايلة أن الديوان حرص على أن يكون طلب التوظيف على وظائف الفئة الثالثة سهل الاستخدام ، بحيث يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية فقط ، ومن ثم يقوم المتقدم بالاطلاع على بياناته الشخصية التي سيتم تحميلها من خلال الربط مع بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات، ويقوم بعدها المتقدم بادخال معلومات الاتصال ومعلومات تحصيله العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ومعلومات شهادات التدريب المهني واجازة مزاولة المهنة ورخصة القيادة ، ومن ثم يقوم بتحميل الوثائق المطلوبة ، وبعد ذلك يقوم نظام الطلب الكترونيا بنقله الى صفحة استعراض الوظائف المتاح له أن يتقدم عليها.

اوضح الخلايلة أن النظام لا يسمح للموظفين على راس عملهم في القطاع العام والاجهزة الامنية أو المتقاعدين أو حملة الشهادات العلمية (الدبلوم الشامل فأعلى باستثناء حملة شهادة الدبلوم الشامل في المهن التعليمية في حال مر ٣ سنوات فاكثر من التقدم بطلب توظيف عليها للديوان) من تقديم طلب توظيف وحسب أحكام نظام الخدمة المدنية.