لأول مرة.. عقوبات مشددة جدا بحق مدانين بخطف نساء والاعتداء الجنسي

حمزة دعنا– أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الخميس، حكماً قضائياً يعتبر الأول من نوعه، يقضي بوضع شخصين بالأشغال الشاقة لمدة 45 عاماً، وآخر لمدة 40 عاماً.

وفي تفاصيل القرار التي حصلت “الغد” على نسخة منه، فقد تمت إدانة المتهمين بجناية هتك العرض وجناية السرقة والشروع بالقتل بالاشتراك والتغلب، لاعتياد المجرمين على خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً.

وجاء في القرار، أن المجرمين من أرباب السوابق ولخطورة أفعالهم المرتكبة قامت المحكمة بتشديد العقوبة لتكون عبرة لغيرهم، ولمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.



وترأس الهيئة الثالثة القاضي عزام النجداوي، وعضوية القاضي محمد عبدالرحمن العدوان والقاضي محمد الخلايلة

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