لأول مرة في الأردن: “الإسكان” يطلق بطاقة “World Elite” لعملاء “Edge”

عمان-الغد- انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة إلى تقديم خدمات تلائم أسلوب حياة عملائه المميزين، أعلن بنك الإسكان – البنك الأوسع انتشاراً في المملكة – عن إطلاقه بطاقة ماستركارد World Elite المعدنية بالكامل لتضاف إلى مجموعة منتجاته وخدماته وحلوله المصرفية التي تمتاز بمستوى رفيع من الرفاهية والحرفية والاتقان.

وتعد بطاقة ماستركارد World Elite الجديدة، التي يطلقها بنك الإسكان لأول مرة في السوق الأردني، أول بطاقة معدنية بالكامل ذات تصميم مميز يناسب تطلعات شريحة كبار عملاء البنك Edge.

وتمنح بطاقة ماستركارد World Elite المعدنية حامليها العديد من المزايا أبرزها إمكانية الدخول إلى أكثر من 1000 صالة خاصة بكبار المسافرين في العديد من المطارات حول العالم مع مرافق مجاناً، وعروض الفنادق والتغطية التأمينية، وعروض السفر والتسوق، إضافة إلى عدة عروض حصرية للفعاليات المحلية والعالمية.

وقال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان،اسكين أجميان:” يواكب بنك الإسكان باستمرار آخر وأحدث التطورات في الصناعة المصرفية، باعتباره رائد العمل المصرفي في الأردن، رغبة منه في توفير تجارب مصرفية ثرية، وعملية، وآمنة، وموثوقة، لعملائه”.

وأضاف أجميان:” ماستركارد World Elite المعدنية والأولى من نوعها على مستوى السوق المصرفي الأردني إضافة نوعية جديدة لمجموعة بطاقاتنا التي تمنح حامليها المرونة في عمليات الشراء مقرونة بأعلى درجات الأمان والحماية”، مشيراً إلى حرص بنك الإسكان على تلبية تطلعات شريحة كبار عملاء البنك Edge”.

وبمناسبة إطلاق البطاقة الجديدة، قال رمزي الأمعري مدير منطقة – لبنان والمشرق العربي ماستركارد: “في الوقت الذي تسعى فيه الأردن لتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي، يتطلع المستهلكون للحصول على وسائل دفع رقمية أكثر ابتكارًا لتلبي متطلباتهم الشخصية بشكل أفضل. ولذا يسعدنا التعاون مع بنك الإسكان لإطلاق أول بطاقة ماستركارد World Elite المعدنية بالكامل بالأردن، والتي تجلب مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة وتمنح حامليها مجموعة من المزايا الحصرية المجزية. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، نحن ملتزمون بفهم وتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين، ومنحهم طريقة أسرع وأبسط وأكثر أمانًا لتسديد كافة مدفوعاتهم.”

وتمتاز بطاقة بنك الإسكان “World Elite” المعدنية بتلبية احتياجات العملاء من حيث السقف الائتماني المرتفع، وإمكانية الوصول المباشر إلى خدمة المساعد الشخصي عن طريق الاتصال بمركز عملاء النخبة (ماستركارد) في أي وقت، إلى جانب حزمة من الخدمات الحصرية مثل حجوزات مميزة بسلسلة فنادق “Realis & Châteaux”، برنامج “Concierge” للامتياز العالمي والذي يقدم للعميل الدعم الكامل في كل جانب من جوانب التي تناسب أسلوب حياته، وخدمات الاستقبال بالمطار لكبار العملاء عند الوصول والمغادرة.