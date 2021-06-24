لأول مرة في الأردن والمنطقة مدارس الكلية العلمية الإسلامية وكلية لومينوس الجامعية التقنية تطرح برامج الثانوية العامة المهنية ضمن المسار الدولي

تم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية لومينوس الجامعية التقنية ومدارس الكلية العلمية الإسلامية، بهدف طرح برامج الثانوية العامة المهنية (لصفي الأول وثاني ثانوي) ضمن المسار الدولي وذلك بالشراكة مع مؤسسة بيرسون الدولية للتعليم في المجالات التالية والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة:

الفنون والتصميم

الموسيقى

الهندسة

إنتاج وسائل الإعلام الإبداعية

الفنون التمثيلية

الفندقة والسياحة

ويمكن لجميع الطلبة الذين أنهوا الصف العاشر في جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة الالتحاق في البرنامج والحصول على شهادة دولية بعد اجتياز الصف الثاني ثانوي، والتي تعادل شهادة الثانوية العامة (توجيهي). كما يمكن للطالب بعدها الالتحاق في الجامعات الأردنية والعالمية حيث أن الشهادة معتمدة في الأردن وجميع دول العالم.

وتتيح هذه الاتفاقية لطلبة المرحلة الثانوية ما يلي:

تجربة الحياة الجامعية من خلال دوام الطالب 3 أيام في حرم كلية لومينوس الجامعية التقنية لتطبيق المواد العملية الخاصّة في مجاله. امكانية اجراء التدريب العملي الصيفي للطلبة في مؤسسات ومعاهد عالمية.

ومن الجدير بالذكر، أن كلية لومينوس الجامعية هي الكلية الرائدة في مجال التعليم التقني والمهني في الأردن والشرق الأوسط، حيث أنها تقدم برامج بكالوريس حصرية في عدة تخصصات وتطرح الكلية 12 برنامج بكالوريوس في تخصصات مميزة منها (Cloud computing) والذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن والمنطقة. هذا وتعتبر كلية لومينوس الكلية الوحيدة في المملكة التي تمنح درجة الدبلوم الدولي (HND Level 5) والذي تساعد الطالب للتجسير إلى الجامعات دون التقدم لامتحان الشامل، إضافة إلى الدبلوم الجامعي المتوسط والفني.

أما مدارس الكلية العلمية الإسلامية، فهي المدرسة الوحيدة في الأردن التي توفر جميع أنواع البرامج التعليمية (الوطني، الأمريكي، البريطاني، البكالوريا الدولية والمهنية للمسارين الدولي والوطني ( للذكور والإناث).

كما تتميز باستخدام أحدث تقنيات التعليم والتعلم والاتصال والمعلومات بالإضافة إلى تقديم برامج متميزة لطلبتها ( التبادل الثقافي / الإرشاد الأكاديمي الجامعي / القيادة ومهارات الحياة / الفنون التطبيقية والتمثيل/ الإبداع والابتكار) ضمن مرافق مدرسية مجهزة بمواصفات عالميه وتجهيزات فنية وتكنولوجيه عالية المستوى وكوادر تدريسية وإدارية مؤهلة.